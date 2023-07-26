السيتي يهزم البايرن في طوكيو

برلين (د ب أ)

تغلب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على بايرن ميونيخ الألماني 2-1 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وافتتح جيمس ميكاتي التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 21 ثم تعادل بايرن ميونيخ بهدف للاعب ماتيس تيل في الدقيقة 81، وبعدها سجل إيميريك لابورت هدف الفوز 2-1 لمانشستر سيتي بطل أوروبا في الدقيقة 86.

وكان مانشستر سيتي أطاح بالبايرن في طريقه نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث تغلب عليه 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية.

ويخوض بايرن ميونيخ مباراة ودية أخرى في طوكيو، أمام كاواساكي فرونتال الياباني يوم السبت المقبل ضمن الجولة الآسيوية للفريق البافاري.