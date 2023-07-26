الهلال ومبابي.. «المفاوضات بدأت»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد العرض الذي قدمه الهلال السعودي إلى الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، من أجل الانتقال إلى صفوفه هذا الصيف، دخل «فتى بوندي المدلل» وممثلوه في مباحثات مع مسؤولي النادي السعودي، لمعرفة كل تفاصيل الصفقة.

والمؤكد أن عرض الهلال أحدث زلزالاً شديداً لدى الجميع، فيما يتعلق بهذا الملف الصعب الذي يبقي مستقبل مبابي غامضاً حتى الآن، واللاعب الذي رفض تمديد عقده مع سان جيرمان حتى «صيف 2025»، وجد نفسه على قائمة اللاعبين غير المرغوب فيهم، ولابد من رحيلهم هذا الصيف، بدلاً من تركه للموسم القادم، حيث يمكنه الرحيل مجاناً.

عرض الهلال على سان جيرمان 300 مليون يورو، مقابل شراء مبابي، وعلى اللاعب راتباً 700مليون يورو لمدة عام، غير أن صحيفة «آس» الإسبانية قالت إن مبلغ الـ 700مليون، يتضمن مبلغ التعاقد الذي يحصل عليه النادي الباريسي، بمعنى أن المبلغ الحقيقي الذي يحصل عليه مبابي هو 400 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو على أي حال عرض مغرٍ ويدعو إلى التفكير العميق، من جانب بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، ووصيف مونديال قطر 2022.

وقالت الصحيفة إن مبابي وممثليه دخلوا على ما يبدو في مباحثات مع النادي السعودي، من أجل التفاوض على بنود العقد، بل ذهبت الصحيفة إلى حد القول إن ممثلي مبابي يأملون في زيادة راتبه إلى 500 مليون يورو، خصماً من مبلغ الـ 300 مليون المخصص لسان جيرمان.

وهناك عنصر آخر مهم في التفاوض، ويتعلق بمدة العقد، والوضع الأمثل بالنسبة لمبابي هو أن تكون مدة العقد عاماً واحداً فقط، حتى يمكنه أن يصبح حراً في الرحيل إلى ريال مدريد في «صيف 2024»، غير أن الهلال - والكلام للصحيفة - يريد أن تكون مدة العقد عامين.

وأشارت إلى أن رحيل النجم الفرنسي لمدة عام للهلال قد يحل مشاكل جميع الأطراف، ويحقق استفادة مادية للجميع، حتى ريال مدريد الذي يراقب عن قرب الموقف، ويأمل في الحصول على خدمات مبابي مجاناً في الصيف المقبل. واختتمت الصحيفة قائلة: يبدو أن هذا الملف الساخن لن ينتهي قريباً.