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الرياضي

تكريم فرق عمل «مهرجان كواترو» للأكاديميات

تكريم فرق عمل «مهرجان كواترو» للأكاديميات
26 يوليو 2023 23:00

 
عجمان (الاتحاد)

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احتفلت اللجنة المنظمة لمهرجان كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم، بفرق عمل وأعضاء لجان البطولة، بعد النجاح الكبير للنسخة السادسة.
تقدم الحضور أحمد علي الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لمركز كواترو الرياضي، وعبدالعزيز عبدالله، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة التي شهدت مشاركة 14 فريقاً من مختلف الدول الخليجية الشقيقة.
ونقل أحمد علي الرئيسي تحيات وشكر وإشادة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ومالك مركز كواترو الرياضي، مؤكداً أنه ليس من السهل أن تعكف مجموعة محدودة من الشباب على تنظيم بطولة لفئتين من المراحل السنية 14 سنة و16 سنة، وقال من أصعب البطولات تنظيماً التي تندرج تحت هذه الفئة السنية، ولكن اللجنة المنظمة أصبحت تملك خبرات التعامل مع البطولة بكل تفاصيلها.
ومن جانبه، أعرب عبدالعزيز عبدالله عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي ظلت تلاحق البطولة من موسم إلى آخر، وكشف عن دراسة تنظيم بطولتين في الفترة القادمة، وهي بطولة خاصة بالأكاديميات المحلية، والثانية مهرجان شتوي للأكاديميات العربية، بالإضافة إلى مهرجان كواترو للأكاديميات الخليجية في نسختها السابعة.

عجمان
مركز كواترو الرياضي
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