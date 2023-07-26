«الجولف» يبدأ مشواره في البطولة العربية



أبوظبي (الاتحاد)



يبدأ منتخب الجولف مشواره، الخميس، في «النسخة 42» من البطولة العربية التي تُقام في الدار البيضاء بالمغرب، بمشاركة 13 دولة يمثلها أكثر من 50 لاعباً.

ويترأس بعثة المنتخب خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد، وتضم أكرم سكيك المدير التنفيذي للاتحاد، واللاعبين خالد يوسف، وأحمد سكيك، وراشد العمادي، ولحق بهم محمد سكيك «اللاعب الواعد» بمنتخب الشباب بديلاً لحسن المشرخ الذي لم يسافر لأسباب طارئة.

ويحضر البطولة اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، لمتابعة مسيرة منتخبنا في المحفل العربي، وأيضاً حضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي.

ويخوض منتخبنا البطولة بهدف حصد أفضل النتائج، وسط منافسة قوية على ألقاب الفرق والفردي، وأنهى لاعبونا تحضيراتهم على مدار اليومين الماضين، بخوض 3 تدريبات صباحية ومسائية، وامتدت لأربع ساعات لكل حصة، وبمشاركة فاعلة للتعرف على مسارات الحفر، ومكامن الصعوبة فيه، من حيث المنعطفات، والمناطق الرملية والمسطحات الخضراء، إلى جانب البرك المائية لتفاديها، والدخول إلى أجواء البطولة والتأقلم على أرض الملعب الذي يضم 18 حفرة، وفق المواصفات الدولية.

واعتمدت اللجنة الفنية والتحكيمية أهلية اللاعبين، وشرح الأمور الفنية والتنظيمية والتحكيمية للبطولة، كما أجرت مراسم القرعة لتحديد مواعيد انطلاق المنافسات، وتوزيع اللاعبين على مجموعات، تضم كل منها 4 لاعبين من دول مختلفة.

أكد خالد الشامسي جاهزية لاعبي منتخبنا لخوض البطولة، بفضل الإعداد القوي، والتسهيلات التي وفرها الاتحاد، وفق توجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف، ومتابعة أعضاء مجلس الإدارة.

وتمنى الشامسي أن يُوفق لاعبونا في البطولة، وهم يدركون حجم المسؤولية لتمثل الإمارات، رغم قوة المنافسة وسعي الجميع لتحقيق أفضل النتائج.