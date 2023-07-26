لاعبو «الأبيض» يتوافدون إلى النمسا لبدء «معسكر التعارف»

معتز الشامي (دبي)



تتجه الأنظار، ظهر الخميس، في مختلف دول «القارة الصفراء»، صوب العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث يحتضن مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في السعودية، بمشاركة 45 منتخباً، وهي المرة الثالثة التي تستخدم فيها منافسات الدورين الأول والثاني ضمن تصفيات كأس آسيا.

ويترقب «الأبيض» مسار مشواره في «المشاركة 11» في التصفيات المونديالية، منذ أول ظهور في تصفيات «مونديال 1986»، وصولاً إلى المشاركة الأخيرة في تصفيات «مونديال 2022»، والتي أنهاها المنتخب في المحطة قبل الأخيرة، بالخسارة أمام أستراليا 1-2 في «الملحق الآسيوي» الذي سبق «الملحق العالمي» المؤهل إلى «مونديال 2022».

ويدشن «الأبيض» مشواره في التصفيات المشتركة من الدور الثاني، إلى جانب 27 منتخباً تأهلت بصورة مباشرة، بفضل تصنيف شهر يوليو الحالي، في الوقت الذي يستهل فيه 18 منتخباً احتلت مواقع التصنيف الأدنى المنافسة من خلال الدور الأول في التصفيات المشتركة.

وشارك «الأبيض» الذي يملك في جعبته تأهلاً وحيداً للمونديال في نسخة إيطاليا 1990، في التصفيات على مدار10 مشاركات سابقة، شملت نسخ 1986,1990,1994,1998,2002,2006,2010,2014,2018,2022، فيما ستكون المشاركة المرتقبة في التصفيات المشتركة المؤهلة لـ «مونديال 2026» الـ 11 في تاريخه.

ويتوقع أن يحل «الأبيض» على رأس مجموعة في التصفيات بالمرحلة الثانية، لأنه حل في التصنيف الثامن قارياً، ويحضر ياسر سالم مدير المنتخب الوطني مراسم قرعة التصفيات.

المعروف أن الجهاز الفني لمنتخبنا زار معسكرات الأندية في أوروبا خلال الأسبوع الماضي، ولقاء مدربي الفرق للوقوف على جاهزية العناصر الدولية المرشحة للانضمام إلى «تجمع التعارف» لـ «الأبيض» في النمسا غداً.

من جانبه، أكد ياسر سالم أن قيام البرتغالي بينتو مدرب «الأبيض» بالجولة الأوروبية، وحرصه على لقاء اللاعبين والمدربين، يأتي تأسيساً لمرحلة تشهد تواصلاً مستمراً بين الأجهزة الفنية للمنتخب والأندية.

وأضاف: حرص بينتو خلال الجولة على تأكيد أن التجمع الأول «مرحلة تعارف» بين الجهاز الفني واللاعبين، وأن «الباب مفتوح» لجميع اللاعبين للانضمام إلى التجمع الثاني في فترة التوقف الدولي من 30 أغسطس إلى 13 سبتمبر المقبل.

وأوضح مدير المنتخب أن اللاعبين المختارين للانضمام إلى التجمع الأول للمنتخب يتوافدون على النمسا خلال ساعات، لبدء المعسكر صباح الجمعة، مشيراً إلى أن الجهاز الإداري للمنتخب يتوجه من الإمارات إلى النمسا يوم الخميس استعداداً لانطلاق المعسكر.