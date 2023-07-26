الخميس 27 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سان جيرمان يعلق آماله على «صلابة الأوروجوياني»!

سان جيرمان يعلق آماله على «صلابة الأوروجوياني»!
26 يوليو 2023 15:17

أوساكا (أ ف ب)
«من المؤكد أن هناك ضغطاً، وأعرف أين وضعت قدمي»، هكذا وصف الأوروجوياني مانويل أوجارتي، في حديثه، عن انضمامه إلى نادي باريس سان جيرمان، حيث يعتزم أن يثبت بأن بطل فرنسا لم يخطئ بالرهان عليه لتعزيز مركز الوسط الدفاعي.
دفع النادي الباريسي 60 مليون يورو لسبورتينج البرتغالي هذا الصيف، بهدف ضم النجم الأوروجوياني بعد موسم صعب على لاعبي خط الوسط الدفاعي في صفوف بطل فرنسا.
ورأى أوجارتي أن قيمة الصفقة الضخمة للاعب لا يبلغ سوى 22 عاماً مع ثماني مباريات دولية فقط في جعبته، لا تضع عليه «ضغطاً كبيراً».
وأضاف اللاعب الذي يدير مسيرته الكروية جورج منديش، المقرب من المستشار الرياضي لويس كامبوس: «أنا ممتن لباريس سان جيرمان لبذل هذا الجهد لشرائي، لكن عليك الآن أن تظهر ما لديك على أرض الملعب».
يظهر أوجارتي رغبة في التعلّم والاستمرار في التقدم كلاعب، حيث يتواجد حالياً في معسكر سان جيرمان في أوساكا اليابانية ضمن جولته التحضيرية الآسيوية.
وفي ما يتعلق بأدائه، يصف الأوروجوياني نفسه بأنه قادر على الانتقال من منطقة إلى منطقة، أو «بوكس تو بوكس»، وقال: «أصف نفسي بأنني لاعب متمرس، وأحاول دائماً استعادة الكرة، هذه ميزتي الأساسية».

أخبار ذات صلة
الهلال ومبابي.. «المفاوضات بدأت»!
رئيس البايرن: مفاوضات النصر مع ماني تحت أعيننا!

في مباراته الثانية مع سان جيرمان، الثلاثاء، في أوساكا ضد النصر السعودي (0-0)، لعب أوجارتي الشوط الثاني على الجهة اليسرى من دفاع مكوّن من ثلاثة لاعبين، أما ضد لوهافر (2-0)، فقد خاض المواجهة كلاعب محوري وهو مركزه الاعتيادي.

باريس سان جيرمان
النصر السعودي
آخر الأخبار
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
اليوم 12:26
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:33
حاكم الفجيرة
الإمارات
ديوان حاكم الفجيرة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:29
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:06
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
الإمارات
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
اليوم 09:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©