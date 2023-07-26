سان جيرمان يعلق آماله على «صلابة الأوروجوياني»!

أوساكا (أ ف ب)

«من المؤكد أن هناك ضغطاً، وأعرف أين وضعت قدمي»، هكذا وصف الأوروجوياني مانويل أوجارتي، في حديثه، عن انضمامه إلى نادي باريس سان جيرمان، حيث يعتزم أن يثبت بأن بطل فرنسا لم يخطئ بالرهان عليه لتعزيز مركز الوسط الدفاعي.

دفع النادي الباريسي 60 مليون يورو لسبورتينج البرتغالي هذا الصيف، بهدف ضم النجم الأوروجوياني بعد موسم صعب على لاعبي خط الوسط الدفاعي في صفوف بطل فرنسا.

ورأى أوجارتي أن قيمة الصفقة الضخمة للاعب لا يبلغ سوى 22 عاماً مع ثماني مباريات دولية فقط في جعبته، لا تضع عليه «ضغطاً كبيراً».

وأضاف اللاعب الذي يدير مسيرته الكروية جورج منديش، المقرب من المستشار الرياضي لويس كامبوس: «أنا ممتن لباريس سان جيرمان لبذل هذا الجهد لشرائي، لكن عليك الآن أن تظهر ما لديك على أرض الملعب».

يظهر أوجارتي رغبة في التعلّم والاستمرار في التقدم كلاعب، حيث يتواجد حالياً في معسكر سان جيرمان في أوساكا اليابانية ضمن جولته التحضيرية الآسيوية.

وفي ما يتعلق بأدائه، يصف الأوروجوياني نفسه بأنه قادر على الانتقال من منطقة إلى منطقة، أو «بوكس تو بوكس»، وقال: «أصف نفسي بأنني لاعب متمرس، وأحاول دائماً استعادة الكرة، هذه ميزتي الأساسية».

في مباراته الثانية مع سان جيرمان، الثلاثاء، في أوساكا ضد النصر السعودي (0-0)، لعب أوجارتي الشوط الثاني على الجهة اليسرى من دفاع مكوّن من ثلاثة لاعبين، أما ضد لوهافر (2-0)، فقد خاض المواجهة كلاعب محوري وهو مركزه الاعتيادي.