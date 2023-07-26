دي بور: الجزيرة ملزم بالمنافسة على جميع الألقاب

معتصم عبدالله (دبي)



‫‫قطع الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة، بإلزامية منافسة «فخر أبوظبي» على الألقاب في الموسم الجديد 2023- 2024، وقال في رده على أسئلة الجمهور في حوار لقناة النادي على «يوتيوب»:«أطمح إلى حصد الألقاب، والنادي «ملزم» بالمنافسة على كل لقب، ونرغب في تحقيق أكبر عدد ممكن، ولكن علينا أن نكون واقعيين، فريقي لن يفوز سنويا‬‬ً بالدوري وكأس رئيس الدولة‬، ونبذل أقصى جهودنا بالملعب بالتأكيد‬».

وشدد المدرب الجديد لـ «فخر أبوظبي» على أن قائمة الفريق الحالية تساعد في تحقيق الطموحات المرجوة، وقال: «أعتقد أن لدينا لاعبين يساعدوننا‬‬ في المنافسة على جميع الأصعدة‬، ونأمل أن نقدم مباريات ممتعة بجانب ذلك‬، وأرغب أيضاً في مشاهدة مباريات رائعة، وأن أفوز بالتأكيد، ولكن‬ أولويتي هي العمل على تحقيق أقصى شيء ممكن‬».

وكشف المدرب الهولندي عن استمرار الجزيرة في اعتماد أسلوب «الاستحواذ على الكرة» خلال مشوار الموسم المقبل، أسوة بالمواسم الماضية، وقال: «‫‫أعتقد أن الأسلوب مُطبق من الأعوام الماضية‬، في ظل قيادة عدد من المدربين الهولنديين للجزيرة في المواسم السابقة، وأصبح ذلك الأسلوب‬‬ جزءاً من شخصية لاعبي الفريق».

وأضاف: «الهولنديون يحبون الاستحواذ‬‬ والسيطرة على الملعب‬، لذا نحاول الاستحواذ بأكبر قدر ممكن‬، ولكن علينا صنع فرص للتسجيل، ‬‬وأن نتجنب الهجمات المرتدة، ومحاولة التحسين من هذه الجوانب، ‬‬ ليعود علينا ذلك بأفضل‬ ‫نتائج ممكنة‬، وأتوقع أن هذا الأمر لن يثير قلق جماهير الفريق، مع التأكيد على أننا لن نعتمد على الهجمات المرتدة‬‬ أسلوباً للعب».



وحول انطباعاته الأولية عن لاعبي فريقه، قال دي بور: «لا يمكنني ذكر واحد فقط‬، العديد من اللاعبين أبهروني بمستواهم‬، لأنني بالطبع لم أحضر إلى هنا دون تحضير مسبق‬، وتابعت لمحات من‬‬ أداء الفريق في الموسم الماضي».

وأضاف: «نحن في غنى عن التحدث عن مهاجمنا‬ ‫علي مبخوت‬ لأنه لاعب رائع، ولدينا «العائد» خلفان مبارك الذي يتمتع بموهبة رائعة أيضاً، رغم معاناته من الإصابة لسوء الحظ في الموسم الماضي، وأيضاً عبد الله رمضان لاعب كرة رائع للغاية‬، ويتمتع بما ندعوه بالقدم الخفيفة‬‬، وبلمسة رائعة، ودائماً ما يبحث عن التمرير القصير، ‬‬ والطويل بين للخطوط‬، وهناك أيضاً مبارك بني زامه كان أداؤه جيداً على نحو مفاجئ، عندما لعب ظهيراً أيمن أيضاً، في ظل إصابة زايد سلطان، لكنه وللأسف تعرض لإصابة، ونتمنى أن يعود سريعاً».

وأضاف: «لدينا لاعبون جيدون حقاً، ونجحنا في التعاقد مع «الثنائي» ‫‫ كيبانو وأليخاندرو بوزويلو‬، وهما أيضاً يضيفان لجودة الفريق‬، وآمل أن نقدم موسماً رائعاً‬ بالاستعانة بالفريق‬ ‫بأكمله‬».

‫‫وحول إمكانية الاعتماد على محمد العطاس لاعب وسط دفاعي، قال: «دربت العطاس‬‬ لأكثر من ثلاثة أسابيع حتى الآن‬، وهو ذو جودة جيدة، وبإمكانه التحسن أيضاً، بعدما عانى من إصابة كبيرة في الموسم الماضي، وأعتقد ‬ أن بإمكانه اللعب وسطاً دفاعياً، ‬‬ لأن جودة تحكمه بالكرة رائعة، ‬ ولهذا يفضله العديد من الناس «قلب دفاع‬»، وأنا أحب هذه النوعية من اللاعبين».

ووصف دي بور منافسة «دوري أدنوك للمحترفين» بالمحتدمة والقوية، وقال: «‫‫لا يزال أمامي الكثير لأعرفه، بالطبع‬ عن الدوري، ومن المؤكد أنه ليس من السهل أن تفوز بالدوري كل موسم‬، فكل فريق خصوصاً الأندية السبعة الأولى‬‬ في ترتيب الموسم الماضي يتبعون النهج نفسه، ‬‬ وجميعها تريد الفوز‬‬ بالدوري، مثل حال فريقي الجزيرة».

وأضاف: «‫الدوري يضم أندية كبيرة مثل الوحدة، النصر، والعين، وغيرها، وسيكون علينا التحسن ‬‬والتقدم في المراكز، ونجتهد‬ ‫ونقدم‬ ‫أقصى ما لدينا من حلول ‫‫لنحقق اللقب لجمهورنا‬».

وبشأن «ديربي العاصمة» أمام الجار الوحدواي في الجولة الثانية يوم 25 أغسطس المقبل، قال دي بور: «متحمس للغاية لهذه المباراة التي تقام على ملعب الجزيرة، وعادة ما تكون لقاءات «الديربي» متميزة، وخضت سابقاً الكثير من مباريات القمة مع أياكس أمام فينوورد، ‬‬ وبرشلونة مع إسبانيول‬، ورينجرز أمام سيلتيك‬، وفنربخشة ضد جلطة سراي‬، وحتى «كلاسيكو» ‫‫برشلونة‬ ‫ضد ريال مدريد‬».

وأضاف: «دائماً ما تكون مباريات محتدمة‬، وتمثل شيئاً متميزاً للجمهور واللاعبين، ولا أطيق الانتظار لخوض تلك المباريات حقاً، وآمل أن يكون الملعب ممتلئاً بالجمهور، ‬‬ وأن نقدم مباراة رائعة، ونحظى بنتيجة جيدة‬، وآمل رؤية جميع مشجعينا‬‬ في مباراتنا‬ ‫الأولى على ملعبنا‬».

الامتنان لمشاعر الود في الإمارات



أبدى فرانك دي بور مدرب الجزيرة امتنانه لمشاعر «الود» التي قوبل بها في الإمارات، وكشف عن زياراته السابقة لدبي منذ 10 سنوات لقضاء عطلات الأعياد برفقة أسرته، وقال: «أمضيت أسبوعاً فقط في أبوظبي حتى الآن، ولم يتسن لي رؤية الكثير من معالم المدينة، رغم الأحاديث المشجعة من أعضاء طاقمي الفني، وهذا مؤشر جيد للغاية، وأتوق للعودة إلى الإمارات مع نهاية المعسكر الحالي».



بذل أقصى الجهد

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شدد فرانك دي بور في رسالته إلى جماهير «فخر أبوظبي»، على أن الفريق يبذل أقصى الجهد من أجل أنصاره، وقال: «نقدم أقصى ما لدينا، وحتى لو كان بإمكاننا تقديم‬‬ ما هو أكثر من ذلك سنفعلها، ‬‬ وإخراج كل ما لدى الفريق، ويمكن للجماهير توقع هذا الأمر على الأقل‬».



«‫‫16- 0» في «الودية الرابعة»

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تفوق الجزيرة على «تي إس في موسبرج»، أحد أندية الهواة، بنتيجة عريضة 16- 0 في الودية الرابعة لـ «فخر أبوظبي» في المعسكر الحالي.

وقال أحمد العطاس مهاجم الجزيرة، الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في المباراة: «النتيجة غير مهمة، لأن الأهم هو التركيز على استيعاب خطط الجهاز الفني، ورفع معدل اللياقة البدنية، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين».





