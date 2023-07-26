ماركا: «الزعيم» يتأهب للموسم الجديد في «البحر الأبيض»

مورسيا (الاتحاد)



أفردت صحيفة «ماركا»، الأشهر والأكثر انتشاراً في إسبانيا، صفحة عن معسكر «الزعيم» في إسبانيا، وجاء في عنوان تغطيتها التي تضمنت لقاءً مع محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس بعثة العين، وآخر مع الهولندي ألفريد شرودر، مدرب الفريق، «بطل آسيا السابق يستعد للموسم الجديد في «البحر الأبيض المتوسط»، العين يختار إسبانيا لتجهيز الفريق. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العين هو أول نادٍ خليجي يصل إلى نهائي كأس العالم، وأعلن عن جاهزيته للموسم الجديد في مؤتمر صحفي عقده في مورسيا، وقدم خلاله لاعبه الكوري الجنوبي الجديد بارك يونج-وو.

وأجرى خوان كاسترو الإعلامي الإسباني المعروف، لقاءً مع محمد عبيد حماد، أعرب خلاله الأخير، عن ارتياحه للخدمات المتميزة التي حظيت بها بعثة العين خلال معسكر إسبانيا، ممتدحاً في الوقت نفسه اهتمام مسؤولي مدينتي مورسيا ولانوسيا بالفريق، وحرصهم على توفير الأسباب لإنجاح المعسكر، وفقاً للخطة المعدة مسبقاً.

وحول برامج العين في المباريات الودية، قال: «المباريات الودية تأتي بناءً على طلب الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، والذي يضعها ضمن برامجه التدريبية، إذ استهل الفريق مبارياته بمواجهة كوتيلاس، والثانية أمام ديبورتيفو مورسيا، وفي الأخيرة شارك كل لاعب في المباراة لمدة ساعة كاملة، وفقاً للبرنامج الإعدادي للمدرب، ومن المقرر أن يختتم العين مبارياته الودية بمواجهتين غداً الخميس، أمام لا نوسيا وإنتر سيتي، الأولى يؤديها في الفترة الصباحية والثانية في مساء اليوم نفسه، ويشارك كل لاعب في المباراتين بواقع 80 دقيقة، اتساقاً مع رؤية المدرب والبرنامج الإعدادي الخاص بمشاركة اللاعبين في المواجهات الودية.



وقال شرودر في حواره مع «ماركا»: العين دائماً ما يتنافس على كل البطولات، وأهداف الفريق واضحة في كل موسم، لذلك أتطلع إلى حصد الألقاب مع هذا النادي الكبير، غير أننا بحاجة لهذا المعسكر التحضيري، للقيام بالمزيد من الحصص التدريبية القوية، ولعب مباريات جيدة.

وأضاف: نقوم بتنفيذ جرعات تدريبية مكثفة، مثل التي كنت أحرص على تنفيذها في أوروبا، وأداء لاعبي العين جيد للغاية، والواقع يؤكد أننا نسعى للفوز بالعديد من الألقاب، غير أننا ندرك جيداً أن المهمة لن تكون سهلة، وفي عالم كرة القدم كل شيء وارد، لذلك يتوجب علينا العمل من أسبوع لآخر، وهذا هو الأهم، وفي نهاية الموسم نرى ما نستطيع الفوز به من الألقاب.

وعما إذا ينوي التعاقد مع لاعب إسباني، قال: في الوقت الحالي لا أعتقد أننا نتعاقد مع أي لاعب أجنبي، لأننا فعلياً أغلقنا ملف التعاقدات مع الأجانب، ولكن في الموسم المقبل، ربما كانت الإجابة نعم، وهناك دائماً إمكانية للتعاقد مع لاعب إسباني، لكن في الوقت الحالي أعتقد أن فريقنا مكتمل الصفوف تقريباً.



حماد يستقبل عمدة لانوسيا

استقبل محمد عبيد حماد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس بعثة العين في إسبانيا، على هامش الحصة التدريبية صباح أمس، عمدة بلدية لا نوسيا، برنابي كانو، والذي حرص على تفقد أوضاع بعثة العين في المدينة، وذلك بحضور عبدالله علي مشرف الفريق وأحمد الشامسي مدير الفريق.

وأكد برنابي كانو جاهزية البلدية لاستقبال «الزعيم»، في جميع معسكراته الصيفية، وتوفير كافة المتطلبات التي تعزز من نجاحات الفريق، متمنياً في الوقت نفسه أن يحقق العين أهدافه في الموسم الجديد.



واجب العزاء في «العم ياسين»

قدم نجوم العين واجب العزاء، عبر الاتصال الهاتفي، من مقر معسكر الفريق في لانوسيا، لأسرة المشجع العيناوي المعروف «العم ياسين»، وذلك بعد أن نشر الحساب الرسمي للنادي خبر التعزية، واتصل «الكباتن» بندر الأحبابي، وخالد عيسى بعماد ابن «العم»، ونقلا له تعازي جميع أعضاء البعثة، لكافة أعضاء الأسرة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

