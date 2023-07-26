الأمطار تلغي «ودية» الشارقة والفيحاء

علي معالي (دبي)



تسبب سوء الأحوال الجوية، في إلغاء «ودية» الشارقة أمام الفيحاء السعودي بمعسكر النمسا، حيث شهد مقر إقامة البعثة هطول الأمطار المصحوبة بالبرق والرعد.

وبحسب الجدول المعلن، فإن الشارقة يلتقي في «التجربة» المقبلة مع البطائح يوم الجمعة المقبل، حيث يقيم «الراقي» معسكره في النمسا أيضاً، وبسبب الطقس غير المستقر، اضطر لاعبو الشارقة إلى التدريب البدني فقط، من خلال العودة مجدداً إلى «صالة الجيم».

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الروماني كوزمين للاستقرار الفني على التشكيلة الأساسية، قبل انطلاق الموسم، من خلال المباريات الثلاث المقبلة، اثنان منها في معسكر النمسا، والثالثة عندما يعود «الملك» إلى ملعبه بالشارقة.

وحرص كوزمين على تطبيق العديد من الأفكار التدريبية والخططية، لرغبة الفريق في مواصلة التألق الذي أنهى به الموسم الماضي، وشهد التتويج بـ 4 ألقاب، حيث يبحث «الملك» عن اللقب الأهم، وهو «دوري أدنوك للمحترفين»، لأنه الوحيد الذي لم يحصده في الموسم الأخير، وحتى يستعيد البريق الذهبي موسم 2018- 2019 مع المدرب السابق عبدالعزيز العنبري.

ويعيش الشارقة في معسكره الحالي أقصى درجات التركيز، وتنفيذ تعليمات المدرب، خاصة أنها المرحلة الأهم في إعداد اللاعبين الذين يتسابقون لحجز مكان في التشكيلة الأساسية، في ظل وجود عدد كبير من الكفاءات العالية في كل المراكز.