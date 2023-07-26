ديمبلي «الصفقة الأحدث» في الدوري السعودي



أنور إبراهيم (القاهرة)



وقع المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي «27عاماً»، لاعب أوليمبيك ليون، عقداً لمدة 4 سنوات مع الاتفاق السعودي الذي يدربه الإنجليزي المخضرم ستيفن جيرارد.

وكان ديمبلي حراً في الانتقال إلى أي نادٍ، منذ أن انتهى عقده مع ليون هذا الصيف، بعد 5 سنوات أمضاها مع النادي، مقابل 22 مليون يورو منذ 2018.

وأنهى ديمبلي موسمه الأخير مع ليون بـ 28 مباراة، في مختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف، وصنع هدفاً واحداً، بينما لعب خلال فترة وجوده من بدايتها 170 مباراة، وسجل 71هدفاً، وتمت إعارته لمدة 6 أشهر لأتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية يونيو 2021.

ويلتقي ويمبلي بزملائه الجدد في الاتفاق خلال الساعات القادمة في أوكرانيا، حيث يعسكر الفريق هناك.

ويعتبر ديمبلي ثاني صفقة مهمة يبرمها النادي السعودي، بعد أن اتفق على ضم متوسط الميدان الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب ليفربول.

ومن المتوقع، حسبما ذكرت مصادر سعودية وأوروبية، أن يعقب ذلك صفقات أخرى خلال «الميركاتو الصيفي»، وفي مقدمتها المدافع الأسترالي جاك هيندري القادم من بروج البلجيكي.

ووقع عدد من نجوم الكرة الأوروبية في الآونة الأخيرة لأندية النصر والاتحاد والهلال والأهلي.

ويعتبر البرتغالي الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب النصر هو «الرائد» الذي فتح الباب في يناير الماضي أمام نجوم آخرين للعب في الدوري السعودي، مثل الفرنسيين كريم بنزيمة ونجولو كانتي «الاتحاد»، والدولي البرتغالي روبن نيفيز «26عاماً» من وولفرهامبتون إلى الهلال، والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي إلى الهلال، والبرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول، والحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي إلى أهلي جدة، ومواطنه ساديو ماني الذي يقترب من النصر، بجانب آخرين في الطريق.