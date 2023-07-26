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رئيس البايرن: مفاوضات النصر مع ماني تحت أعيننا!

رئيس البايرن: مفاوضات النصر مع ماني تحت أعيننا!
26 يوليو 2023 12:15

طوكيو (د ب أ)
قال هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن النادي على علم بأن جناح الفريق السنغالي ساديو ماني في مفاوضات مع نادي النصر السعودي بشأن انتقال محتمل.
وذكر هاينر اليوم على هامش زيارته لحاكم طوكيو: "تم إبلاغ بايرن بشأن هذا، ولكنها مازالت مفاوضات مبدئية، لذلك يجب علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث".
ويتواجد البايرن حالياً في اليابان لخوض معسكر تدريبي استعداداً للموسم الجديد.
ووفقا لصحفية "بيلد" فإن ممثلي النصر سيلتقون مع ممثلي ماني في وقت لاحق من اليوم.
وذكرت تقارير أن نادي النصر، الذي يضم بين صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قدم راتباً شهرياً كبيراً لماني.
ولدى اللاعب عقد ممتد مع بايرن حتى عام 2025، ولكنه لا يستبعد الرحيل المبكر عن الفريق.
وأشار هاينر إلى أنه لا يوجد عرض رسمي حتى الآن، ولكن تحدثت التقارير الإعلامية عن عرض بحوالي 30 مليون يورو (18ر33 مليون دولار).
وانتقل ماني إلى بايرن ميونيخ في الصيف الماضي وكانت بدايته صعبة في أول موسم له مع الفريق، حيث عانى من إصابة طويلة أبعدته عن المشاركة في كأس العالم، كما أنه دخل في مشادة مع ليروي ساني داخل غرفة خلع الملابس.

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