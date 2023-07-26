أبوظبي تستضيف النسخة الثانية لدوري التنس العالمي 21 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي النسخة الثانية من بطولة دوري ‎التنس العالمي خلال الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر المقبل، بجزيرة ياس في الاتحاد أرينا.

جاء الإعلان عن ذلك بعد توقيع اتفاقية مشتركة بين مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومجموعة ميرال الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، ودوري التنس العالمي، لاستضافة المواسم الثلاثة القادمة من بطولة دوري التنس العالمي الشهيرة على جزيرة ياس، وجهة التسلية والترفيه الرائدة عالمياً.

وتحمل البطولة شعار «العرض الأكبر في ملاعب التنس»، وتُقام نسختها الثانية في الاتحاد أرينا - جزيرة ياس بين 21 و24 ديسمبر المقبل، والتي من المتوقع أن تقدم مجموعة من التجارب المميزة التي تلبي تطلعات عشاق رياضة التنس، حيث تشهد النسخة منافسات حماسية تجمع فرق فالكونز وهوكس وإيجلز وكيتس بنظام الدوري ولمدة ثلاثة أيام، ليتأهل الفريق المنتصر والوصيف للعب نهائي البطولة في 24 ديسمبر.

من جانبه، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر بالشراكة مع دوري التنس العالمي، ونتطلع من خلالها إلى تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة».

وأضاف العواني: «يواصل مجلس أبوظبي الرياضي دعمه الكامل لاستضافة النسخة الثانية من البطولة المرموقة، ويتطلع للاستمرار بالنجاحات التي شهدتها النسخة الأولى من البطولة، وسط تطلعات وترقب الملايين من المتابعين من مختلف أنحاء العالم، لتثبت أبوظبي مجدداً قدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وجاهزية البنى التحتية وفقاً لأعلى المعايير الاحترافية».

وبدوره، قال صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تقدم بطولة دوري التنس العالمي مزيجاً متكاملاً يجمع بين المنافسات الرياضية والتجارب الترفيهية الحماسية، وتسهم البطولة في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في عالم الرياضة، وتعد المواسم الثلاثة القادمة من هذه البطولة إضافة مهمة إلى فعاليات أبوظبي الغنية والتي ستثري تجارب المقيمين والزوار على حد سواء، فضلاً عن معالمها البارزة والفريدة في جزيرة ياس وخارجها على حد سواء».

ومن جانبه، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: «تواصل جزيرة ياس مسيرة نموها المميزة بصفتها مركزاً رائداً للفعاليات الرياضية. ويسرّنا أن نستضيف دوري التنس العالمي الذي يُعد إحدى أكبر الفعاليات الرياضية في العالم، ما يشكل إضافةً استثنائية إلى محفظة عروض الجزيرة، ويؤكد مكانتها الرائدة كإحدى أبرز وجهات الترفيه والتسلية في العالم. ومن خلال تعاوننا مع شركائنا في مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، فإننا نؤكد التزامنا المستمر بتوفير تجارب لا تُنسى لجميع زوار جزيرة ياس».

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راجيش بانجا، رئيس مجلس إدارة دوري التنس العالمي: «يسرنا التعاون مع مختلف الجهات المعنية في أبوظبي لإقامة هذه البطولة الفريدة على جزيرة ياس، والتي نتطلع من خلالها إلى تقديم مزيج فريد وعالمي المستوى من العروض الرياضية والترفيهية».

‎وبدوره، قال راهول ساكسينا، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى دوري التنس العالمي: «طورنا العديد من الجوانب بناءً على تجربة النسخة الأولى من البطولة، حيث اختصرنا مدة المنافسات إلى أربعة أيام فقط، بحيث تُقام مباراتان في اليوم على أن يكون النهائي يوم الأحد. ويمنحنا الدعم الذي تقدمه أبوظبي لنا ثقةً كبيرة من أجل توسيع وتطوير الفعالية كل عام، ونتطلع لمواصلة إقامة هذه البطولة في أبوظبي في قادم السنوات».

ونجحت جزيرة ياس بترسيخ حضورها على خريطة السياحة والرياضة العالمية كوجهة رائدة للاستجمام والترفيه التي توفر التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والتي تناسب مختلف الاحتياجات. وتشكل الجزيرة، التي تمتد على مساحة 25 كم، وجهة متكاملة تحتضن مجموعة من التجارب الفريدة والمدن الترفيهية الحاصلة على جوائز عالمية والمطاعم والفنادق والمنتجعات الفاخرة.

وترتقي تجربة الضيوف والعائلات إلى مستويات غير مسبوقة من الترفيه والخيارات الاستثنائية في مختلف وجهات الجزيرة، ولا سيما مع الإعلان مؤخراً عن افتتاح سي وورلد أبوظبي، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في المنطقة.

‎وتُقام النسخة الثانية من دوري التنس العالمي استكمالاً للنجاح الاستثنائي، الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي، والتي شارك فيها 18 من أبرز النجوم في عالم الكرة الصفراء، بمن فيهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبولندية إيجا شفيونتيك.

كما استضافت البطولة عروضاً مباشرة لنخبة من الفنانين العالميين الحائزين على جوائز مرموقة، أمثال تييسو وويزكيد وديد ماوس وني-يو وأرمين فان بيورن ومحمد رمضان.

‎ومن المتوقع أن يبدأ بيع تذاكر النسخة الثانية نهاية شهر أغسطس المقبل.