«العنابي» يرفع شعار «الجاهزية» قبل المهمة «العربية»

مراد المصري (دبي)



رفع الوحدة شعار الجاهزية التامة، قبل بداية مهمته في كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، مع ترقب خوض المباراة الأولى يوم الجمعة المقبل أمام الكويت الكويتي، في مدينة أبها السعودية، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً الرجاء المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري.

وتواصلت تدريبات «العنابي»، بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وسط تصاعد في الجاهزية البدنية والفنية، مع السعي للظهور بأفضل صورة ممكنة، في الاختبار الرسمي الأول أمام الكويت، وبعدها مع فرق شمال أفريقيا التي تمتاز بالقوة البدنية.

واستعد الوحدة لخوض الموسم الجديد عموماً، والبطولة العربية على وجه التحديد، بعقد 5 صفقات، من خلال ضم الأرجنتيني كريستيان جوانكا من الشباب السعودي، والإيراني أحمد نور الله، وعبد العزيز البلوشي من شباب الأهلي، وعبدالله كاظم من البطائح، وخالد بطي من الظفرة، مع استمرار عدد من الأسماء الأساسية، بوجود البرازيلي جواو بيدرو في الهجوم، والبرازيلي آلان في الوسط، وقائمة الأسماء الإماراتية البارزة، بقيادة «الأسطورة» إسماعيل مطر، ومعه طحنون الزعابي والحارس محمد الشامسي والبقية.

وقام الجهاز الفني بتحليل أداء الفرق المنافسة، من خلال الفيديو، ورصد أبرز المباريات لهم في الفترة السابقة، وتحديداً لقاء الكويت أمام الهلال مطلع الأسبوع الجاري، وتفوق فيه الفريق السعودي 4-2، وظهرت خلاله النزعة الهجومية بوضوح للفريق الكويتي، بقيادة الثلاثي التوسني طه ياسين الخنيسي، وياسين عامري، وبلال العيفة، ومعهم المغربي مهدي بالرحمة، والبحريني محمد مرهون.

وقرر النادي الكويتي استبعاد يوسف ناصر من قائمة الفريق، بعدما خرج عن النص في المباراة الودية، بسبب غضبه من تنفيذ زميله فيصل زايد لضربة جزاء في المباراة، وقام بالاعتراض بصورة غير لائقة على المدرب الصربي بوريس بونياك، في واقعة تحركت على إثرها إدارة النادي لاستبعاده قبل خوض المنافسات العربية.

ويشمل برنامج مباريات الوحدة في دور المجموعات، لقاء الكويت الكويتي يوم غدٍ، وشباب بلوزداد الجزائري يوم الاثنين المقبل، والرجاء المغربي يوم الخميس.

على صعيد آخر، أجرى عبدالله حمد لاعب الوحدة جراحة ناجحة في مشط القدم، بمستشفى كيرون سالود بمدينة برشلونة الإسبانية، على يد الدكتور رامون كوجات، الذي أشار إلى أن اللاعب يخضع لبرنامج التأهيل والعلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة ويحتاج إلى شهرين ونصف الشهر، قبل العودة مجدداً إلى الملاعب والمشاركة في التدريبات.

من جانبها، عقدت اللجنة المنظمة للنسخة الحالية من البطولة مؤتمراً صحفياً، أكد خلاله عبدالله ناصر الجنيبي رئيس اللجنة المنظمة، جاهزية جميع الملاعب لاستضافة المنافسات التي تمتد إلى 12 أغسطس المقبل، وقامت اللجنة بتفقد المدن والملاعب والتي تم تجهيزها بشكل كامل وفق أفضل المواصفات.

وكشف الجنيبي عن أن البطولة تشهد نقلة نوعية في التحكيم، حيث تم اتخاذ قرار باستخدام تقنية خط المرمى «عين الصقر»، والتسلل الآلي وتقنية الفيديو «الفار» للوصول إلى أعلى معايير الدقة في اتخاذ القرارات التحكيمية خلال المباريات.