الخميس 27 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جوارديولا: «السيتي» يقاتل للإبقاء على ووكر

جوارديولا: «السيتي» يقاتل للإبقاء على ووكر
26 يوليو 2023 10:53


مانشستر (رويترز)

أخبار ذات صلة
السيتي يهزم البايرن في طوكيو
رئيس البايرن: مفاوضات النصر مع ماني تحت أعيننا!


قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن فريقه سيقاتل للإبقاء على كايل ووكر، وسط إغراءات كبيرة من بايرن ميونيخ للحصول على خدماته.
كان الدولي الإنجليزي ووكر، الذي يتبقى عام واحد في عقده مع «السيتي»، أحد لاعبي جوارديولا الأساسيين، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز دفاعي، ضمن خط ظهر من أربعة أو ثلاثة لاعبين.
وحصد اللاعب «33 عاماً»، والذي انضم إلى «السيتي» عام 2017، في صفقة مبدئية قيمتها 45 مليون جنيه استزليني «58 مليون دولار»، 12 لقباً كبيراً مع بطل إنجلترا، بما في ذلك ثلاثية تاريخية الموسم الماضي.
وقال جوارديولا: «إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، قدراته لا يمكن تعويضها، بالطبع نرغب في الإبقاء عليه، لا أعرف ماذا سيحدث، الناديان يتفاوضان معه، سنقاتل للاحتفاظ به، وأنا متأكد أن «البايرن» سيفعل ذلك أيضاً، لا أعرف كيف ستنتهي الأمور».
وستكون المباراة الأولى لـ «السيتي» في الموسم الجديد 2023-2024، بعد انتهاء الجولة الخارجية، مباراة درع المجتمع أمام أرسنال في السادس من أغسطس. 

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
جوارديولا
بايرن ميونيخ
كايل ووكر
أرسنال
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
اليوم 12:26
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:33
حاكم الفجيرة
الإمارات
ديوان حاكم الفجيرة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:29
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:06
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
الإمارات
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
اليوم 09:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©