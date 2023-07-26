جوارديولا: «السيتي» يقاتل للإبقاء على ووكر



مانشستر (رويترز)



قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن فريقه سيقاتل للإبقاء على كايل ووكر، وسط إغراءات كبيرة من بايرن ميونيخ للحصول على خدماته.

كان الدولي الإنجليزي ووكر، الذي يتبقى عام واحد في عقده مع «السيتي»، أحد لاعبي جوارديولا الأساسيين، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز دفاعي، ضمن خط ظهر من أربعة أو ثلاثة لاعبين.

وحصد اللاعب «33 عاماً»، والذي انضم إلى «السيتي» عام 2017، في صفقة مبدئية قيمتها 45 مليون جنيه استزليني «58 مليون دولار»، 12 لقباً كبيراً مع بطل إنجلترا، بما في ذلك ثلاثية تاريخية الموسم الماضي.

وقال جوارديولا: «إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، قدراته لا يمكن تعويضها، بالطبع نرغب في الإبقاء عليه، لا أعرف ماذا سيحدث، الناديان يتفاوضان معه، سنقاتل للاحتفاظ به، وأنا متأكد أن «البايرن» سيفعل ذلك أيضاً، لا أعرف كيف ستنتهي الأمور».

وستكون المباراة الأولى لـ «السيتي» في الموسم الجديد 2023-2024، بعد انتهاء الجولة الخارجية، مباراة درع المجتمع أمام أرسنال في السادس من أغسطس.