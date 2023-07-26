الخميس 27 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

لاعبة الأرجنتين تدافع عن «وشم» رونالدو!

لاعبة الأرجنتين تدافع عن «وشم» رونالدو!
26 يوليو 2023 10:27

أستراليا (رويترز) 

أخبار ذات صلة
«ارتجاج» في منتخب أستراليا للسيدات!
ميسي «صانع الفرح» في «مباراة الرباعية»

دافعت مهاجمة منتخب الأرجنتين ياميلا رودريجيز عن نفسها، بسبب وشم لكريستيانو رونالدو على ساقها اليسرى، قائلة إن تفضيل النجم البرتغالي، ليس علامة على أنها لا تقدر ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم.
وقالت اللاعبة «25 عاماً»، والتي تضع أيضاً وشماً للأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا على فخذها الأيسر، إنها تلقت انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وشم رونالدو غريم ميسي الأزلي.
وكتبت على إنستجرام «من فضلكم توقفوا، لا أحظى بوقت جيد حالياً، لم أقل أبداً إنني ضد ميسي.
وقالت: «ميسي قائدنا وأسطورتنا، لكن كريستيانو مصدر إلهامي ومثلي الأعلى، وهذا لا يعني أنني أكره ميسي».
وأشارت رودريجيز إلى أنها لا ترى أي مشكلة في رسم وشم رونالدو، حيث ألهمها مهاجم البرتغال الذي سجل أكثر من 800 هدف في مسيرته الكروية.
وقالت: «ما هي المشكلة؟ لسنا مضطرين جميعاً لأن نحب فقط لاعبي منتخب بلدنا،
أرجو أن تفهموا أن هذه هي كرة القدم، ولكل لاعبة نجمها المفضل، وتشجيع أحدهم لا يعني كراهية الآخر، لقد تعبت وتألمت كثيراً من هذه الانتقادات».
وحلت رودريجيز بديلة في وقت متأخر من مباراة خسرها المنتخب الأرجنتيني 1-صفر أمام إيطاليا، في مستهل مشواره بكأس العالم للسيدات، وستلعب الأرجنتين في المباراة القادمة مع جنوب أفريقيا «الجمعة».

مونديال السيدات
الأرجنتين
البرتغال
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
آخر الأخبار
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
اليوم 12:26
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:33
حاكم الفجيرة
الإمارات
ديوان حاكم الفجيرة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:29
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:06
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
الإمارات
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
اليوم 09:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©