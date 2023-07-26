كو يتمنى تنظيم الأولمبياد في ألمانيا



لندن (د ب أ)



أعرب البريطاني سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، عن أمله في أن تنجح ألمانيا في محاولاتها للفوز بحق استضافة دورة الألعاب الأولمبية.

وقال كو، الفائز بميداليتين ذهبيتين في الدورات الأولمبية سابقاً: «أتمنى بالفعل أن تستطيع إحدى المدن الألمانية استضافة الدورة الأولمبية، شاهدنا دورة ألعاب أوروبية رائعة في ميونيخ العام الماضي، كما شاهدنا هذا قبلها بسنوات في برلين، حسناً، أتمنى مشاهدة الدورة الأولمبية في ألمانيا».

وبعد عدة محاولات لم يحالفها النجاح في الماضي، يسعى الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية إلى طلب استضافة الأولمبياد، وإلى جعل الألمان يتحمسون لاستضافة الدورة الأولمبية، بعدما شهدت ميونيخ الأولمبياد، قبل أكثر من نصف قرن، وبالتحديد في نسخة 1972.

واقترح توماس هارتل، رئيس الاتحاد الرياضي لولاية برلين، أن تتقدم العاصمة برلين مع ميونيخ وفارنيموند بطلب لاستضافة أولمبياد 2036.