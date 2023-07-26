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إيقاف دراج كولومبيا لـ «اشتباه التعاطي»!

إيقاف دراج كولومبيا لـ «اشتباه التعاطي»!
26 يوليو 2023 10:17

 
برلين (د ب أ)


أعلن الاتحاد الدولي للدراجات، إيقاف الدراج الكولومبي ميجيل أنخيل لوبيز، مؤقتاً، للاشتباه في تعاطيه للمنشطات. 

وذكر الاتحاد الدولي للدراجات في بيان: بناء على تحقيق أجرته الوكالة الدولية للاختبارات، والذي يتضمن أدلة تم الحصول عليها من سلطات تطبيق القانون في إسبانيا والوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات، خلال التحقيق مع الدكتور ماركوس ماينار، أبلغ الاتحاد الدولي للدراجات ميجيل أنخيل لوبيز باحتمالية انتهاكه لقاعدة مكافحة تعاطي المنشطات. 

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وذكر الاتحاد الدولي للدراجات: تم إبلاغ الدراج الكولومبي باحتمالية انتهاكه لقاعدة مكافحة تعاطي المنشطات، لاستخدام وحيازة مادة محظورة في الأسابيع التي سبقت سباق جيرو دي إيطاليا 2022.
وقرر الاتحاد الدولي للدراجات إيقاف الدراج مؤقتاً انتظاراً للقرار النهائي، وتم القبض على ماينار في العام الماضي، بسبب الاشتباه في الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، فيما يتعلق بمواد منشطة، ولكنه أكد براءته. 

وأوقف لوبيز في نفس الشهر من قبل فريقه الكازاخستاني، بعدما تم استجوابه من قبل الشرطة الإسبانية في مطار مدريد، وتم الإفراج عنه بعدها.
في ديسمبر، فك فريق أستانا ارتباطه مع لوبيز بشكل فوري، وذكر أن هناك أدلة جديدة على مزاعم وجود صلة بين لوبيز وماينار.

كولومبيا
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