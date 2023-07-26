«ارتجاج» في منتخب أستراليا للسيدات!



سيدني (د ب أ)



تلقى المنتخب الأسترالي صدمة جديدة متعلقة بالإصابات في صفوفه، قبل مواجهة نظيره النيجيري «الخميس»، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بكأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، إثر إصابة لاعبته ماري فاولر بارتجاج.

وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، أن فاولر نجمة هجوم الفريق، والتي تخوض كأس العالم للمرة الأولى، وزميلتها المدافعة المخضرمة آيفي لويك ستغيبان عن مباراة المنتخب النيجيري.

وأوضح الاتحاد أن كلاً من اللاعبتين تعرضت لارتجاج، إثر واقعتين منفصلتين خلال تدريبات الفريق.

ويمثل غياب فاولر بشكل خاص صدمة كبيرة للمنتخب الأسترالي الذي عانى بالفعل من غياب نجمته الشهيرة سام كير عن مباراة الفريق الأولى أمام المنتخب الأيرلندي، بسبب الإصابة التي تعرضت لها في التدريب الأخير للفريق، قبل افتتاح البطولة مباشرة، وذلك في ربلة الساق «عضلة السمانة»، كما تغيب كير عن المباراة أمام نيجيريا.

ولم تعد بعد المهاجمة كايا سيمون إلى صفوف المنتخب الأسترالي، إثر إصابتها بقطع في الرباط الصليبي للركبة العام الماضي، ما يعني أن كايتلين فورد ستكون المهاجمة الوحيدة المتاحة في صفوف الفريق قبل مباراة نيجيريا.

وكان المنتخب الأسترالي استهل مسيرته في البطولة، التي تستضيفها بلاده بالتنظيم المشترك مع نيوزيلندا، بالفوز على المنتخب الأيرلندي 1-صفر، علماً بأن الأخير يشارك في البطولة للمرة الأولى.

ويحتاج المنتخب الأسترالي للفوز على نظيره النيجيري، للتأهل إلى الدور الثاني «دور الستة عشر»، بغض النظر عن نتائج باقي مباريات المجموعة.

وأشارت وسائل الإعلام الأسترالية إلى أن حالة كير تخضع للتقييم بعد مباراة نيجيريا، ولكن من المرجح أن تغيب اللاعبة عن المباراة الثالثة للفريق في المجموعة أيضاً، والتي يلتقي فيها المنتخب الكندي.