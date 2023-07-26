الخميس 27 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ارتجاج» في منتخب أستراليا للسيدات!

«ارتجاج» في منتخب أستراليا للسيدات!
26 يوليو 2023 09:32

 
سيدني (د ب أ)


تلقى المنتخب الأسترالي صدمة جديدة متعلقة بالإصابات في صفوفه، قبل مواجهة نظيره النيجيري «الخميس»، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بكأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، إثر إصابة لاعبته ماري فاولر بارتجاج. 

وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، أن فاولر نجمة هجوم الفريق، والتي تخوض كأس العالم للمرة الأولى، وزميلتها المدافعة المخضرمة آيفي لويك ستغيبان عن مباراة المنتخب النيجيري.
وأوضح الاتحاد أن كلاً من اللاعبتين تعرضت لارتجاج، إثر واقعتين منفصلتين خلال تدريبات الفريق.
ويمثل غياب فاولر بشكل خاص صدمة كبيرة للمنتخب الأسترالي الذي عانى بالفعل من غياب نجمته الشهيرة سام كير عن مباراة الفريق الأولى أمام المنتخب الأيرلندي، بسبب الإصابة التي تعرضت لها في التدريب الأخير للفريق، قبل افتتاح البطولة مباشرة، وذلك في ربلة الساق «عضلة السمانة»، كما تغيب كير عن المباراة أمام نيجيريا.
ولم تعد بعد المهاجمة كايا سيمون إلى صفوف المنتخب الأسترالي، إثر إصابتها بقطع في الرباط الصليبي للركبة العام الماضي، ما يعني أن كايتلين فورد ستكون المهاجمة الوحيدة المتاحة في صفوف الفريق قبل مباراة نيجيريا. 

أخبار ذات صلة
لاعبة الأرجنتين تدافع عن «وشم» رونالدو!
نفوق 50 حوتاً بعد جنوح جماعي على شاطئ في أستراليا

وكان المنتخب الأسترالي استهل مسيرته في البطولة، التي تستضيفها بلاده بالتنظيم المشترك مع نيوزيلندا، بالفوز على المنتخب الأيرلندي 1-صفر، علماً بأن الأخير يشارك في البطولة للمرة الأولى. 

ويحتاج المنتخب الأسترالي للفوز على نظيره النيجيري، للتأهل إلى الدور الثاني «دور الستة عشر»، بغض النظر عن نتائج باقي مباريات المجموعة.
وأشارت وسائل الإعلام الأسترالية إلى أن حالة كير تخضع للتقييم بعد مباراة نيجيريا، ولكن من المرجح أن تغيب اللاعبة عن المباراة الثالثة للفريق في المجموعة أيضاً، والتي يلتقي فيها المنتخب الكندي.

 

أستراليا
مونديال السيدات
نيجيريا
نيوزيلندا
أيرلندا
آخر الأخبار
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
اليوم 12:26
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:33
حاكم الفجيرة
الإمارات
ديوان حاكم الفجيرة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:29
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:06
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
الإمارات
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
اليوم 09:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©