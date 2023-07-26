الخميس 27 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بيدرو.. «عام إضافي» مع لاتسيو

بيدرو.. «عام إضافي» مع لاتسيو
26 يوليو 2023 08:50

 
ميلانو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
جوارديولا: «السيتي» يقاتل للإبقاء على ووكر
شخبوط بن نهيان يسلط الضوء على نهج الإمارات الرائد في الأمن الغذائي

مدد الإسباني بيدرو رودريجيز عقده مع لاتسيو، ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم، في وقت يتحضر فيه نادي العاصمة روما للعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وأعلن لاتسيو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الدولي الإسباني السابق سيبقى في صفوفه، من دون تحديد مدة العقد الجديد، بعدما كان وصل إلى نهاية عقده السابق الشهر الماضي، فيما أشارت وسائل إعلام محلية، أن بيدرو مدد عقده لعام إضافي، مع إمكانية التمديد لعام ثانٍ حتى يونيو 2025.
وانضم بيدرو «35 عاماً» إلى لاتسيو قادماً من غريمه الأبدي روما في عام 2021، ولعب دوراً حاسماً في احتلاله المركز الثاني في الدوري.
ويشارك لاتسيو في دور المجموعات للمسابقة القارية الأعرق للمرة الثانية في غضون 16 عاماً، إلى جانب نابولي المتوج باللقب والإنتر وجاره اللدود ميلان.

الدوري الإيطالي
دوري أبطال أوروبا
لاتسيو
روما
نابولي
إنتر ميلان
ميلان
آخر الأخبار
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
اليوم 12:26
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:33
حاكم الفجيرة
الإمارات
ديوان حاكم الفجيرة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:29
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:06
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
الإمارات
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
اليوم 09:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©