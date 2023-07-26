بيدرو.. «عام إضافي» مع لاتسيو



ميلانو (أ ف ب)

مدد الإسباني بيدرو رودريجيز عقده مع لاتسيو، ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم، في وقت يتحضر فيه نادي العاصمة روما للعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأعلن لاتسيو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الدولي الإسباني السابق سيبقى في صفوفه، من دون تحديد مدة العقد الجديد، بعدما كان وصل إلى نهاية عقده السابق الشهر الماضي، فيما أشارت وسائل إعلام محلية، أن بيدرو مدد عقده لعام إضافي، مع إمكانية التمديد لعام ثانٍ حتى يونيو 2025.

وانضم بيدرو «35 عاماً» إلى لاتسيو قادماً من غريمه الأبدي روما في عام 2021، ولعب دوراً حاسماً في احتلاله المركز الثاني في الدوري.

ويشارك لاتسيو في دور المجموعات للمسابقة القارية الأعرق للمرة الثانية في غضون 16 عاماً، إلى جانب نابولي المتوج باللقب والإنتر وجاره اللدود ميلان.