براون يمدد عقده بـ 304 ملايين دولار



نيويورك (أ ف ب)

مدد جايلن براون عقده مع بوسطن سلتيكس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «ان بي ايه» لمدة 5 أعوام، مقابل صفقة قياسية قدرها 304 ملايين دولار، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وباتت هذه الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري، متخطية صفقة تمديد عقد الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الموسم المنتظم مرتين، مع دنفر ناجتس العام الماضي، والتي بلغت 264 مليون دولار لمدة 5 أعوام، قبل أن يقوده إلى الفوز باللقب، ويُتوج أفضل لاعب في الدور النهائي.

ولعب براون «26 عاماً» دوراً حاسماً في نجاحات سلتيكس في الأعوام الأخيرة، حيث أسهم في بلوغه الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» لسبعة مواسم توالياً، والوصول إلى نهائي الدوري في الموسم قبل الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010 «خسر في السلسلة أمام جولدن ستايت ووريرز 2-4».

ويبقى براون «1.98 متر» الذي شارك في مباراة كل النجوم «أول ستار» مرتين، في مدينة بوسطن، حتى نهاية موسم 2028-2029، علماً أن عقده الحالي يمتد إلى الموسم المقبل 2023-2024، حيث يتقاضى خلاله 31.8 مليون دولار.

وبلغت معدلات براون مع سلتيكس 26.6 نقطة، و6.9 متابعة، و3.5 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة موسم 2022-2023، وشكّل ثنائياً هجومياً نارياً مع زميله جايسون تايتوم الذي يمتد عقده حتى عام 2025، مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وبلغ سلتيكس في الموسم المنصرم نهائي المنطقة الشرقية، حيث خسر على أرضه المباراة السابعة الحاسمة أمام ميامي هيت «83-104».