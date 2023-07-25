سان جيرمان يفشل في «لي ذراع» مبابي!

أنورإبراهيم (القاهرة)

لم تفلح إدارة باريس سان جيرمان في «لي ذراع» النجم الفرنسي كيليان مبابي «24عاماً»، بالإجراءات الأخيرة التي إتخذتها ضده، وأهمها استبعاده من جولة الفريق الآسيوية في كوريا الجنوبية واليابان.

وكانت هذه الإدارة تتصور إنها بهذا الإجراء، قادرة على التأثير بالسلب على بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018 ووصيف مونديال 2022، فإذا بها تصاب بخيبة أمل وإحباط.

وأصبح النجم الفرنسي الهداف مصمماً أكثر من أي وقت مضى على المضي قدماً في تنفيذ ما أعلنه في بداية الصيف، أي إكمال عقده حتى صيف 2024. كما أن اهتمام نادي الهلال السعودي بالحصول على خدماته وإغرائه براتب خرافي، لم يحرك له ساكناً ولم يحمله على إعادة النظر في موقفه.

وذكرت صحيفة ريليفو الإسبانية إن مبابي لم يستجب لإغراءات الهلال ولم يعبأ بعرض الـ 700مليون يورو راتباً سنوياً لمدة عام واحد، والذي اقترحه عليه النادي السعودي، على أن ينضم بعده إلى ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن رد مبابي ورفضه مجرد دراسة عرض الهلال أثار غضب ناصرالخليفي رئيس النادي الباريسي لكونه لا يريد أن يرحل هذا اللاعب مجاناً، ويريد أن يحصل على مقابل مادي كبير، مقابل بيعه هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة إن عرض الهلال الذي رحبت به إدارة سان جيرمان، لم يقنع مبابي، وفي الوقت نفسه عرقل كل خططها.

وأشارت الصحيفة إلى إن ممثلي مبابي لم ينطقوا بأي كلمة ولم يدلوا بدلوهم منذ أن تدهورت الأمور يوم الجمعة الماضية بعد استبعاد مبابي من الجولة الآسيوية، ورغم ذلك حرصوا على توصيل رسالة إلى وسائل الإعلام المختلفة تفيد بأن مبابي سيبقى على موقفه حتى النهاية وأن استبعاده من الجولة الآسيوية، ووضعه على «دكة البدلاء» لن يؤثرا عليه على الإطلاق، بل إن المحيطين به يؤكدون إنه على استعداد للبقاء على «الدكة» لأي فترة تراها إدارة النادي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: يبدو إن المعركة بين المعسكرين سيطول أمدها ولن تنتهي قريباً.