وافية المعمري تستعد لـ «مونديال الشطرنج»



أبوظبي (وام)



بدأت وافية درويش المعمري لاعبة منتخب الشطرنج المرحلة النهائية من استعداداتها المكثفة لبطولة العالم، المقررة في أذربيجان من 29 يوليو الحالي إلى 22 أغسطس المقبل.

وتختتم وافية المعمري، أول لاعبة إماراتية تتأهل لبطولة العالم، معسكر الإعداد في سويسرا بعد غد «الخميس»، قبل العودة للإمارات استعداداً للسفر إلى باكو عاصمة أذربيجان.

وقالت المعمري إن مونديال الشطرنج محطة مهمة في مسيرتها، وتطمح إلى إظهار أفضل مستوياتها خلاله، وتسعى للمنافسة على تحقيق إنجاز عالمي للإمارات في هذه البطولة والبطولات الدولية المقبلة.

وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من اتحاد الإمارات للشطرنج في توفير الفرص لتطوير مهارات اللاعبين واللاعبات، وبناء قدراتهم، وتم تتويج هذه الجهود بالكثير من الإنجازات المتميزة آخرها في دورة الألعاب العربية بالجزائر، والتي شهدت فوز المنتخب بـ5 ميداليات ملونة «4 ذهبيات وفضية».

وقالت: التقدير والشكر يمتد أيضاً إلى نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، على دعمه المستمر لاستدامة تطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، وتأهيلهم من خلال المعسكرات المتعددة في الكثير من دول العالم، وأثق بأن رياضة الشطرنج في الإمارات تخطو نحو منح الدولة أفضل الألقاب في البطولات الدولية.

وأشادت وافية المعمري بجهود الكثير من المدربين في مسيرتها، والذين كان لهم الأثر الملموس في حصولها على لقب أستاذة اتحاد دولي.