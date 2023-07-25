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الرياضي

«بطولات مشتركة» بين «غرب آسيا البارالمبي» و«عربي أصحاب الهمم»

«بطولات مشتركة» بين «غرب آسيا البارالمبي» و«عربي أصحاب الهمم»
25 يوليو 2023 23:00

 
أبوظبي (وام)

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أعلن اتحاد غرب آسيا البارالمبي أن الفترة المقبلة تشهد تفعيل اتفاقية التعاون مع الاتحاد العربي لأصحاب الهمم في تنظيم البطولات المشتركة، وتطوير المدربين، والمعسكرات الخارجية.
وأكد الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي، أن الاجتماع الثاني المقرر خلال الأشهر المقبلة مع الاتحاد العربي لرياضات أصحاب الهمم، سيستعرض البنود التي سيتم العمل عليها، لتحقيق تطلعات فئات أصحاب الهمم، فيما يخص تطوير المهارات وبناء القدرات.
وقال: الاتحاد العربي لرياضات أصحاب الهمم برئاسة إيهاب حسنين يبذل جهوداً كبيرة، لتعزيز أواصر التعاون مع الاتحادات ذات الصلة، ونحن من جانبنا على استعداد للعمل معاً، بما يضمن الوصول لآفاق جيدة تحقق تطلعات أصحاب الهمم، وسنعمل على العديد من البرامج والفعاليات التي تتسق مع الجهود الرامية للتطوير في جميع المجالات الرياضية».

الإمارات
أصحاب الهمم
اتحاد غرب آسيا البارالمبي
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