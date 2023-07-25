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الرياضي

«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الإنجاز المزدوج» في «طواف فرنسا»

«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الإنجاز المزدوج» في «طواف فرنسا»
25 يوليو 2023 18:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم فريق الإمارات للدراجات «طواف فرنسا» بنجاح، مع صعود تادي بوجاتشار وآدم ييتس إلى منصة التتويج الأخيرة في المرحلة الأخيرة التي امتدت إلى «الشانزليزيه» في العاصمة باريس.
وافتتح آدم ييتس السباق بقوة، بعد فوزه بالمرحلة الأولى في بلباو، وارتدى القميص الأصفر لمدة 4 أيام، وحصل بوجاتشار على القميص الأبيض منذ اليوم الأول للسباق، وحقق بوجاتشار فوزاً بمرحلتين، وحصل على القميص الأبيض العام لأفضل دراج شاب.
وقال بوجاتشار: واجهنا بعض الصعوبات، لكننا سعداء للغاية بنتائج «طواف فرنسا»، حيث نجحنا في الحصول على نتائج جيدة، وكانت الأجواء في الحافلة في الصباح أمراً متميزاً، مما جعل مشاركتي في الطواف من دواعي سروري، وأعتقد أن المشجعين في المنزل استمتعوا أيضاً بأداء جميع الدراجين، وآمل ذلك حقاً، وانتهى السباق جيداً مع الفوز الرائع بمرحلة، وأستمد المزيد من الثقة من هذا الانتصار، وأترقب العودة مرة أخرى.
وضمت قائمة الخمسة الأوائل في الترتيب العام، الدنماركي يوناس فينجيجارد «82:05.42 ساعة»، والسلوفيني تادي بوجاتشار «فارق 7:29 دقيقة»، والبريطاني آدم ييتس «فارق 10:56 دقيقة»، والبريطاني سايمون ييتس «فارق 12:23 دقيقة»، والإسباني كارلوس رودريجيس «فارق 13:17 دقيقة».
ليحتفظ فينجيجارد بلقب «طواف فرنسا»، بإنهائه النسخة 110 في صدارة الترتيب العام، وذلك بعد المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة التي فاز بها البلجيكي جوردي ميوس، وعلى غرار ما فعل منافسه الأساسي بوجاتشار في 2020 و2021، تُوج الدنماركي «26 عاماً» بلقب الطواف الأشهر في العالم للعام الثاني توالياً، رغم فوزه بثلاث مراحل بالمجمل خلال هاتين المشاركتين، بينها واحدة في هذه النسخة. 

 

 

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
تادي بوجاتشار
فرنسا
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