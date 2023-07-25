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«الناشئين 2008» يستعد لـ «دولية أوزبكستان»

«الناشئين 2008» يستعد لـ «دولية أوزبكستان»
25 يوليو 2023 17:58

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يُدشن منتخب الناشئين مواليد 2008، يوم الجمعة، معسكره الداخلي في دبي، استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي يُنظمها الاتحاد الأوزبكي، في العاصمة طشقند من 11 إلى 15 أغسطس المقبل، بمشاركة منتخبات الإمارات، أوزبكستان، السعودية ومونتينيجرو.
ويجري منتخبنا تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي، حتى موعد السفر إلى طشقند يوم 4 أغسطس.
ويبدأ منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة أوزبكستان 11 أغسطس، فيما يواجه في المباراة الثانية مونتينيجرو 13 أغسطس، على أن يواجه شقيقه السعودي 15 أغسطس في اليوم الختامي للبطولة.

الإمارات
منتخب الناشئين
السعودية
أوزبكستان
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