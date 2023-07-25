ملتقى أمن الملاعب يؤكد على «المسؤولية المشتركة»

دبي (الاتحاد)

استعرض الملتقى الخامس لأمن الملاعب الرياضية، الذي نظمته شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي تحت عنوان «تأمين الملاعب الرياضية مسؤولية مشتركة»، أهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الأمنية والرياضية للحفاظ على سلامة وسعادة الجمهور والتنظيم الأمثل لدخولهم وخروجهم إلى الملاعب وتشجيعهم الإيجابي للفرق.

حضر الملتقى ممثلون عن وزارة الداخلية وقيادات الشرطة في العاصمة أبوظبي ودبي وباقي إمارات الدولة واتحاد الكرة ورابطة المحترفين وأندية الدولة، وممثلون عن المؤسسات الإعلامية الوطنية المختلفة التي حرصت على متابعة الملتقى المهم ونقل رسائله الإيجابية إلى الجمهور الرياضي.

وافتتح سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، الملتقى بكلمة أكد فيها أن جميع الأطراف مسؤولة عن توفير أجواء التشجيع الإيجابي والسعادة والسلامة لجماهيرنا، قائلاً: «إن شعار ملتقى أمن الملاعب الخامس الذي نفخر أن ننظمه مع شرطة دبي، وهو أمن الملاعب مسؤولية مشتركة، يمثل الحل لجعل ملاعبنا في أفضل وأجمل صورها من حيث سعادة الجمهور وسلامتهم وانسيابية دخولهم وخروجهم وتشجيعهم الإيجابي للاعبين، ولأننا جميعاً نعمل من أجل وطننا ومجتمعنا، ولأن الرياضة هي أحد أهم مجالات السعادة والتعايش والتسامح والمحبة بين أفراد المجتمع، فعلينا أن نواصل العمل معاً ونوحد جهودنا لجعل ملاعبنا تعيش أجمل فتراتها، بما يتناسب مع جهود الأندية وشركات كرة القدم في استقطاب أفضل اللاعبين وتقديم أفضل المستويات الفنية».

وأضاف حارب: «الجميع مدعوون للمشاركة بالرأي والنقاش واستعراض أفضل الممارسات، وصولاً إلى النموذج الأفضل لملاعبنا، لأن نجاح العمل يرتبط بالتواصل بين جميع الأطراف وتحليل الواقع وتقديم أفضل الحلول التي تناسب واقعنا وطبيعة جمهورنا وجودة الحياة في وطننا».

ومن جانبه قال اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في شرطة دبي: «إن هدفنا واحد في كافة إمارات الدولة وهو نشر السعادة بين الجمهور، ويتحقق ذلك في الملاعب من خلال التزام كافة الأطراف بالروح الرياضية، وقد علمتنا قيادتنا الرشيدة أن نحترم ونعدل بين كافة الأطراف، لذلك نركز اليوم على دور مسؤول أمن الملاعب الذي يتولى مهمة تحقيق الأمن والسلامة في المنشأة والحفاظ على سلامة جمهور الفريقين الموجودين في الملعب، ويعمل على حل المشكلات التي تظهر في الملعب وبين الجمهور، وعلى كافة الأطراف الحرص على احترام الآخرين ولا يقومون بتشويه صورة الفريق المنافس مهما كانت نتيجة المباريات، وعلى مسؤول أمن المنشأة أن يعي بكل الأمور المتعلقة بهذه الأمور، ودورنا هو أن نتعاون ونتشارك دعم مسؤول أمن المنشأة لكي يقوم بدوره على أكمل وجه، لكي نحقق النجاح للبطولات الرياضية وتظهر في أفضل صورة».

وأضاف الغيثي: «لقد شاهدنا حضوراً مكثفاً للجمهور خلال الموسم الماضي، وهذا أمر إيجابي يجب علينا أن ندعمه حتى يستمر في كل المواسم، وأن نحرص على تحقيق العلاقة الإيجابية بين مختلف الجماهير وأن تكون بينهم علاقة أخوة ومحبة وأن يتابع الجمهور المباريات بروح إيجابية وهو سعيد».

وتم في الملتقى تقديم أوراق عمل من شرطة دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، واتحاد الكرة، ورابطة المحترفين، عن مختلف جوانب العمل لتحقيق أهداف هذا الملتقى، حيث استعرض المقدم عبدالله طارش، من شرطة دبي، مسؤولية ضباط أمن المنشآت في تأمين الملاعب الرياضية، فيما تحدث مصعب سلطان المرزوقي، مدير إدارة الدعم المؤسسي، مدير إدارة المسابقات والعمليات بالإنابة في رابطة المحترفين الإماراتية، عن دليل الأمن والسلامة، وتحدث الملازم أول محمد المازمي، من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، عن تراخيص شركات أمن الملاعب، كما استعرض أحمد يعقوب، المسؤول الفني لمحاضري ومقيمي الحكام في اتحاد الكرة، دور الحكام في تأمين سير المباريات.

كما تم في الملتقى فتح باب النقاش للحاضرين الذين يمثلون أندية الدولة وضباط أمن المنشآت ومسؤولي التراخيص، والمنسقين العامين للمباريات، وروابط الجماهير والإعلاميين لتوحيد الرؤى وإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في تحقيق أهداف الملتقى وزيادة الحضور والتشجيع الإيجابي لجمهورنا الرياضي، حيث يهدف الملتقى إلى زيادة الوعي لدى الجماهير وتغيير السلوكيات السلبية لتسود ثقافة التشجيع الإيجابي بامتياز، ويستهدف الملتقى جميع المؤسسات الرياضية التي لها علاقة لتوعيتها بكيفية التعامل أثناء المباريات والالتزام بالقوانين والتوجيهات للحفاظ على صحة وسلامة جميع الرياضيين والعاملين على التنظيم والمشجعين على حد سواء، ولكي تظل الملاعب والمدرجات المكان الأنسب للعائلة والتشجيع بروح رياضية وخالية من السلبيات.

وتحرص شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي على تنظيم الملتقيات وورش العمل باستمرار، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، واستقطاب أصحاب الخبرة من مختلف دول العالم الذين استطاعوا تحقيق نجاحات في ذلك المجال من واقع تجارب واقعية بهدف تطوير ورفع جاهزة المؤسسات الرياضية ودعم سبل اتخاذ القرار من خلال إيجاد حلول واعتماد أنظمة إدارية تعتمد على المعلومات وتحليلها.