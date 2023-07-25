النصر السعودي يُجبر سان جيرمان على التعادل!

أوساكا (أ ف ب)

فرض النصر السعودي التعادل على باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم 0-0 على ملعب «يانمار» في أوساكا، في أولى مباريات الاخير في جولته الآسيوية الإعدادية للموسم الجديد، في غياب نجمه وهدافه كيليان مبابي المستبعد من التشكيلة.

وأبقى المدرب الإسباني الجديد لباريس سان جيرمان لويس إنريكي على أبرز نجومه على دكة البدلاء في بداية المباراة التي تابعها 25 ألف متفرّج، في مقدمتهم القائد البرازيلي ماركينيوس ومواطنه النجم نيمار والإيطالي ماركو فيراتي على دكة البدلاء.

ودفع إنريكي الذي خلف كريستوف غالتييه المقال من منصبه، بتشكيلة واعدة بقيادة الوافدين الجدد لوكا هرنانديز والسلوفاكي ميلان شكرينيار والإسباني ماركو أسنسيو، إلى جانب حارس المرمى العملاق الإيطالي جانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي، قبل أن يجري تسعة تبديلات في الدقيقة 61 بينهم الوافد الجديد الآخر الأوروجوياني مانويل أوجارتي وإيثان مبابي، شقيق كيليان المستبعد من الجولة الآسيوية بسبب خلاف مع إدارة النادي لعدم تفعيله بند تجديد عقده الذي سينتهي الصيف المقبل.

من جهته، دفع المدرب الجديد للنصر البرتغالي لويس كاسترو بالوافدين الجديدين الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا أساسيين، إلى جانب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكاد رونالدو يفعلها في الدقيقة 15 عندما تلقى كرة داخل المنطقة من العاجي الآخر جيسلان كونان سددها قوية ارتطمت بالمدافع بيريرا وتحولت الى ركنية.

وردّ الجابوني الأصل باسكال نوا ليمينا بانفراد داخل المنطقة اثر تمريرة خلف الدفاع من وارين زايير- إيمري، لكن تسديدته أبعدها الحارس نواف العقيدي إلى ركنية لم تثمر (22).

وكاد رونالدو يهز الشباك بتسديدة أكروباتية رائعة من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لسيكو فوفانا لكن الكرة مرت بجوار القائم الايمن (45).

وأجرى كاسترو أربعة تبديلات مطلع الشوط الثاني، بينهم الوافد الجديد الآخر البرازيلي أليكس تيليس، قبل أن يخرج رونالدو في الدقيقة 65 تاركاً مكانه لعبد الفتاح آدم.

وكاد البديل التونسي الأصل والحامل أيضاً للجنسيتين الفرنسية والإسبانية إسماعيل الغربي (19 عاماً) يفعلها إثر تمريرة من فيراتي سددها بجوار القائم (70).

وسدد البديل المغربي الأصل إلياس حسني كرة من داخل المنطقة اثر تمريرة من فيراتي أبعدها الحارس بقدمه قبل أن يشتتها الدفاع (73)، رد بعدها النصر بتسديدة لعبد الفتاح آدم تصدى لها دوناروما (73).

ويلتقي سان جيرمان مع سيريزو أوساكا يوم الجمعة المقبل، ثم إنتر ميلان الإيطالي في طوكيو في الأول من أغسطس المقبل، قبل أن يختم جولته الاسيوية بمواجهة تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي في بوسان في الثالث من أغسطس.

في المقابل، خاض النصر مباراته الإعدادية الأخيرة لكأس الملك سلمان للاندية العربية التي تنطلق الخميس.

واوقعت القرعة النصر في المجموعة الثالثة الى جانب مواطنه الشباب والاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري.