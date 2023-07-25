«الشارقة للشراع الحديث» يحصد برونزية «البحري الدولي»

الشارقة (الاتحاد)



حصد فريق الشارقة للشراع الحديث، التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، الميدالية البرونزية في فئة «الأوبتميست» للناشئين، في أولى مشاركاته الدولية، ضمن «الدورة الـ19» للأسبوع البحري الدولي المفتوح، التي تقام في مدينة المضيق المغربية.

ونجح «الشارقة للشراع الحديث» في تقديم أداء متميز وقوي أمام المشاركين في البطولة، التي نظمها النادي الملكي البحري في المضيق، ليسدل الستار على مشاركته الأولى دولياً بالميدالية البرونزية.

وأعرب أحمد الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والمشرف على الوفد المشارك، عن سعادته بحصول الفريق على الميدالية البرونزية، خصوصاً أنها المشاركة الأولى لهم خارجياً، كما توجه بالشكر والتقدير إلى رئيس نادي اليخت الملكي بالمضيق، علي اليونسي وجميع العاملين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بمستوى التنظيم الراقي والرائع الذي حظي به جميع المشاركين.

وهنأ الحوسني منتخب الإمارات للشراع الحديث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية على تحقيقهم الميدالية الذهبية والبرونزية في فئة الالكا، متمنياً التوفيق والمزيد من النجاحات لأبطال الإمارات.