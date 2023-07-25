«دبي البحري» يطلق «سباقات مستحدثة»

دبي (الاتحاد)



أضاف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أنشطة جديدة ومستحدثة إلى «روزنامة» الفعاليات الرياضية البحرية، وذلك للمرة الأولى خلال موسم، وذلك في إطار خطط مجلس الإدارة في توسيع الأنشطة وإتاحة الفرص لمختلف شرائح لإشباع رغباتهم.

وظهرت في موسم 2022-2023، وللمرة الأولى، العديد من الفعاليات المستحدثة والجديدة التي تواكب إعلان سنة 2023 «عام الاستدامة» تحت شعار «اليوم للغد»، ويتضمن مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوّعة تسلط الضوء على تراث الإمارات، وتدعو إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية.

وأطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فئة بحرية جديدة، هي سباق أجنحة ألواح التزحلق «وينيج فويل»، ضمن بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات «كايت سيرف» التي نظمها النادي للموسم السادس على مياه جزر دبي، بإشراف اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وبالتعاون مع لجنة الكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء

واجتذب السباق، الذي حظي باهتمام كبير من عشاق رياضة الإبحار بالمظلات، عدداً كبيراً من المتسابقين والمتسابقات من نجوم منتخب الإمارات ومحبي الهوايات البحرية والشاطئية في الدولة من أبناء الجاليات المقيمة.

وتحول حدث الدورة رقم 26 من بطولة كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي نظمه النادي نهاية ديسمبر الماضي إلى كرنفال شهد العديد من الفعاليات، من بينها استحداث فئة جديدة اجتذبت جمهوراً ورياضيين إلى الحدث، حيث أقيم بالتعاون مع مؤسسة باور فيت للأنشطة الرياضية أول تحدٍّ من نوعه لعشاق القوة البدنية في منافسات تجمع محاكاة التجديف التراثي، في صورة مستحدثة هي التجديف الافتراضي الذي استقطب محبي الرياضة من المواطنين والمقيمين وحقق نجاحاً عريضاً.

وشهد يوم دبي البحري تنظيم فعاليات مجتمعية جديدة ومتنوعة، من بينها منافسات ألواح التجديف «واقف» وقوارب التجديف «كاياك» للسيدات، وشهدت مشاركة فاعلة لفريق من نادي دبي للسيدات للمرة الأولى، في إطار الشراكة بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومؤسسة دبي للمرأة، والتي أبرمت بهدف التعاون في تنظيم الأنشطة التي تدعم التطوير المؤسسي لدى الجانبين، والتعاون في تنظيم فعاليات الرياضات البحرية للسيدات، عبر توظيف الخبرات البشرية والإمكانيات التقنية، بما يسهم في المشاركة في المسابقات البحرية

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حصل جائزة الاستدامة في المجال الرياضي، ضمن فئات الدورة التاسعة من حفل «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، وذلك ضمن الفئات الخاصة، والتي تضاف للمرة الأولى.