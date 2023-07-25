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تن هاج: اليونايتد يقترب من «المهاجم الجديد»

تن هاج: اليونايتد يقترب من «المهاجم الجديد»
25 يوليو 2023 14:25

لندن (د ب أ)
قال إريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنهم يحرزون تقدماً في سعيهم للتعاقد مع مهاجم جديد.
وتعاقد مانشستر يونايتد مع ماسون مونت والحارس أندريه أونانا، ولكن العمل مستمر للتعاقد مع مهاجم، حيث يستهدف الفريق التعاقد مع موهبة أتالانتا راسموس هويلوند.
ويُعتقد أن مانشستر يونايتد على استعداد لدفع 60 مليون جنيه إسترليني (77 مليون دولار) للتعاقد مع المهاجم الدنماركي الدولي، بينما يعد راندال كولو مواني، مهاجم فرانكفورت، هو البديل.
وقال تن هاج عند سؤاله عن سعي مانشستر يونايتد للتعاقد مع مهاجم: «نعم، نحن نحرز تقدماً، لكنكم تعلمون كيف تسير الأمور- عندما يكون معنا، سنبلغكم مباشرة».
وذكر: «الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذا الملف».
وأردف: «نعم، لو كان الأمر بيدي لتعاقدت مع المهاجم في أسرع وقت ممكن، كلما تعاقدنا مع المهاجم مبكراً كان أفضل، لأنه يجب أن يندمج مع الفريق وطريقة لعبنا».
ويتواجد مانشستر يونايتد حالياً في الولايات المتحدة، حيث يواصل الفريق استعداداته للموسم الجديد.

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