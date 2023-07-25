«مركز فيفا دبي» يجهز نجوم الدوري السعودي

دبي (دبي)



يشهد مركز فيفا الطبي بدبي إقبالاً كبيراً لنجوم الكرة العالمية الذين يلعبون الموسم المقبل، في الدوري السعودي، حيث اختار عدد من المشاهير إجراء الاختبارات الطبية والاطمئنان على جاهزيتهم البدنية واللياقية في مركز فيفا دبي، وذلك بفضل السمعة العالمية التي يحظى بها والخدمات الطبية المتطورة التي يوفرها للاعبين. ومن أبرز النجوم العالميين الذين تواجدوا في المركز خلال الأيام الماضية، نجد الفرنسي نجولو كانتي المنتقل من تشيلسي الإنجليزي إلى الاتحاد السعودي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو المنتقل من ليفربول الانجليزي إلى الأهلي السعودي، والبرتغالي جواو فيليبي المنتقل من سلتيك الاسكتلندي إلى الاتحاد.



كما خضع عدد من مشاهير الدوري السعودي لبرامج تأهيل في مركز فيفا دبي لاستعادة جاهزيتهم البدنية، واستئناف التدريبات والتحضيرات استعداداً للموسم الجديد في أفضل الظروف، مثل الدولي الجزائري سفيان بن دبكة والدولي المغربي مروان سعدان، لاعبي الفتح، والدولي الجزائري هلال سوداني لاعب ضمك، بالإضافة إلى رايس مبولحي حارس منتخب الجزائر ونادي القادسية سابقاً.

وحرص عدد من نجوم الكرة السعودية أيضاً على إكمال برنامجهم التأهيلي داخل مركز فيفا دبي، خاصة في ظل تطبيق أعلى معايير خدمة الرعاية الصحية وتأهيل الرياضيين، ومن بينهم الدولي معتز هوساوي لاعب التعاون، وسويلم المنهالي ومهند الشنقيطي لاعبي الاتحاد، وعبد الله الحماد وراكان طليحي ونواف الرشيد وسعد بالعبيد، وعبد الملك العويري لاعبي التعاون، وسامي النجعي لاعب النصر، ومحمد محرزي لاعب الاتفاق، وفواز الطريز لاعب الهلال.

ويملك مركز فيفا الطبي بدبي، الحاصل على الاعتمادين الدولي والقاري من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علاقة متميزة مع أغلب الأندية السعودية، ويحظى بثقة كبيرة لدى اللاعبين ومشاهير اللعبة في العالم والمنطقة، وسبق أن وقع مؤخراً اتفاقية تعاون مع مركز «موف» للطب الرياضي الشامل بالرياض، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات طب وعلوم الرياضة في الإمارات والسعودية، بما يعود بالفائدة على العناية الصحية للرياضيين في البلدين.