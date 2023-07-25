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بومال يقدم أوراق اعتماده مع البطائح بـ«هدف»

بومال يقدم أوراق اعتماده مع البطائح بـ«هدف»
25 يوليو 2023 14:00

علي معالي (دبي)

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قدم الكاميروني بيتروس بومال أوراق اعتماده مع البطائح، عندما أحرز هدفاً في الودية الأولى للفريق أمام باد والترسدورف، بمعسكر النمسا، وحسمها «الراقي» لمصلحته بهدفين، وجاء الثاني بتوقيع الكاميروني أناتول أبانج.
ومنح بومال لاعب الوسط القادم من الدوري المجري، لنفسه «جرعة ثقة»، خاصة أن آخر هدف سجله اللاعب يعود إلى موسم 2016-2017، عندما كان محترفاً في سسكا صوفيا أمام أوبوريشت، ضمن الجولة السادسة بدوري الدرجة الثانية في بلغاريا.
ورغم أن بومال تنقل بعدها بين فرق عدة في بلغاريا وروسيا وتركا والمجر، قبل الانتقال إلى «الراقي»، إلا أنه لم يهز الشباك.
جاء هدفا البطائح في الشوط الأول، واستطاع الفريق الحفاظ على تفوقه حتى نهاية المباراة، وسط أجواء ممطرة، وشهدت مشاركة النجم و«الهداف الكبير» أحمد خليل المنضم إلى التدريبات منذ يومين فقط. 
لعب الروماني ميريل رادوي مدرب الفريق الشوط الأول بتشكيلة تضم زايد الحمادي، راشد مهير، عيسى أحمد، ديني بورجيس، أحمد موسى، بيتروس بومال، سيكو بابا، أناتول أبانج، ومعهم «الثلاثي» سالم طارق، سعود خليل وخالد أحمد، حيث منحهم رادوي الفرصة من أجل الوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية.
وفي الشوط الثاني، شارك بالحارس راشد عبد الله بدلاً عن زايد الحمادي، وأحمد خليل بدلاً عن أناتول، وراشد بدر بدلاً عن بيتروس بومال.

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
أحمد خليل
النمسا
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