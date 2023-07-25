«الطب الرياضي» يناقش استضافة الإمارات «المؤتمر الدولي»



دبي (الاتحاد)



شارك الدكتور هاشل الطنيجي، استشاري الطب الرياضي والعلوم الرياضية، رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية، في اجتماعات المكتب التنفيذي، ولجنة التطوير بالاتحاد الدولي والأوروبي للطب الرياضي، في العاصمة الإيطالية روما من 20 إلى 23 من يوليو الجاري.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة محاور، منها استعدادات اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي للطب الرياضي الدولي 2024 في دبي.

وقدم الدكتور هاشل الطنيجي، عرضاً تفصيلياً لرئيسي الاتحاد الدولي والأوروبي حول التحضيرات لاستضافة هذا الحدث الدولي، والذي يعقد للمرة الأولى في الإمارات من 24 إلى 27 أكتوبر من العام المقبل.

ووجه الدكتور هاشل الطنيجي، رئيس لجنة الطب الرياضي، دعوة رسمية لرئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي البروفسور فابيو بيجوزي لزيارة الإمارات منتصف أكتوبر القادم، للاطلاع على آخر التحضيرات الميدانية لاستضافة هذا الحدث العلمي الدولي.

وتم على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي للطب الرياضي، حضور المؤتمر المصاحب للطب الرياضي الذي نظمه الاتحاد الإيطالي للطب الرياضي، والذي شهد مشاركة كبيرة من المتحدثين الضيوف ذوي الصلة الدولية، وعدد كبير من المشاركين الوطنيين والدوليين لمناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الرياضي والعلوم الرياضية.



من ناحية أخرى، شاركت الإمارات في اجتماع المنظمة الآسيوية للطب الرياضي الذي عقد في مدينة هانجتشو الصينية خلال يوليو الجاري، وكذلك في أعمال اللجنة التنفيذية للمنظمة، إذ تم استعراض واقع ومستقبل الطب الرياضي في القارة، وأهم الأحداث الرياضية المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة هانجتشو كذلك من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين.

ومثّل الدولة في الاجتماع الدكتور عبدالله الرحومي استشاري الطب الرياضي ونائب رئيس اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية الوطنية والعضو التنفيذي للمنظمة الآسيوية للطب الرياضي، حيث شارك في أعمال الاجتماع الذي يمثل القمة العلمية للطب الرياضي في قارة آسيا، وشهد استعراض أهم وأحدث المستجدات الطبية في مجال الطب الرياضي، والاطلاع على استعدادات المدينة لاستضافة النسخة الـ 19 من دورة الألعاب الآسيوية.

وقدم الرحومي في الاجتماعات عرضاً مفصلاً للمؤتمر العلمي للمنظمة العالمية للطب الرياضي، والذي يقام في دبي من 24 إلى 27 أكتوبر 2024، نال ثناء الحاضرين، حيث يقام المؤتمر بعد ختام دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، وسيكون الحدث الأهم، لأنه يسلط الأضواء على الجهود الدولية التي تبذل للمحافظة على سلامة الرياضيين، والتطور الكبير في طرق تطوير الأداء البدني من الناحية العلمية والطبية، والجهود الكبيرة المبذولة في مجال الاستشفاء وعلاج الإصابات، وغيرها من المواضيع المهمة التي تربط الطب والعلم بالأداء الرياضي عالي المستوى، وتضمن العرض أيضاً عرض اللجنتين التنفيذية والعلمية للمؤتمر، وكذلك البرنامج الطبي العلمي المقترح والمحاور التي تضم مختلف المحاضرات وورش العمل والمتحدثين من نخبة المختصين العالميين في مجال الطب الرياضي.

وأكد الرحومي أن الاجتماع تضمن أيضاً مناقشة عدة مسائل مهمة لتطوير القطاع الطبي الرياضي في القارة الآسيوية، ومنها استحداث وتطوير البرنامج العلمي لإصابات الملاعب، واستحداث المجلة العلمية الطبية للمنظمة الآسيوية للطب الرياضي، وإجراء التحديثات العلمية على المنشورات الطبية التابعة للمنظمة الآسيوية والمستخدمة في الدورات المختلفة، وكذلك عرض ملخص المؤتمر الآسيوي للطب الرياضي المقبل، والذي يعقد بمدينة صباح بماليزيا في أبريل 2024، والذي يشهد أيضاً الاجتماع المقبل للمنظمة الآسيوية للطب الرياضي واللجنة التنفيذية للمنظمة.

وعقد الدكتور عبدالله الرحومي اجتماعاً مع البروفيسور مينهاو زي، حيث هنأه على رئاسته المنظمة الآسيوية للطب الرياضي، كما قدّم له درع اللجنة الوطنية الأولمبية الإماراتية، مؤكداً حرص الإمارات على التعاون مع المنظمة الآسيوية للطب الرياضي، وجميع الجهات العالمية في هذا المجال، من أجل صحة وسلامة الرياضيين، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الطب الرياضي.