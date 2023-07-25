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الرياضي

«أولمبياد 2024» يرفع أسعار الفنادق في باريس مبكراً

«أولمبياد 2024» يرفع أسعار الفنادق في باريس مبكراً
25 يوليو 2023 12:40

برلين (د ب أ)
أوصى المركز الأوروبي لحماية المستهلك بألمانيا، الجماهير بعدم الانتظار طويلاً لحجز فندق للإقامة بباريس، وذلك قبل عام من انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024.
وقالت متحدثة رسمية باسم المركز الأوروبي لحماية المستهلك بألمانيا: «الأسعار ترتفع بالفعل بشكل كبير». 

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وقام مركز حماية المستهلك بإجراء نظرة اختبارية على أسعار بعض الفنادق في العاصمة الفرنسية لمقارنتها، وفي فبراير 2023، كانت التكلفة لاتزال معتدلة.
في غضون ذلك، فإن تكلفة إقامة عطلة نهاية أسبوع طويلة في 2023، التي كانت تتكلف 900 يورو (997 دولاراً)، ارتفعت بالفعل لأكثر من 3000 يورو في أغسطس 2024.
وقالت المتحدثة: «بالطبع، الأمر يعتمد على الإقامة المحددة، ولكن بعد شراء الدفعة الأولى من التذاكر بالكامل، فإن الأسعار ستذهب باتجاه واحد فقط».
وفي الوقت الحالي، فإن الطلب كبير على أماكن الإقامة التي يسهل منها الوصول للمواقع الرياضية، ولكن، مازالت هناك غرف متاحة.
وتبدأ الأولمبياد في باريس يوم 26 يوليو 2024.
ويوجد في العاصمة الفرنسية، أكثر من 85 ألف غرفة فندقية متاحة للضيوف، وفي منطقة إيل دي فرانس، في شمال وسط فرنسا، ستكون هناك 75 ألف غرفة أخرى متاحة، وفقاً للجنة السياحة المحلية.

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