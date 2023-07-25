«الرجبي» يخوض تحدي «السباعيات الآسيوية»

دبي (الاتحاد)

يستعد منتخبا الوطني للرجبي للمشاركة في الجولة الأولى من سلسلة سباعيات آسيا التي تقام في كوريا خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس المقبل، بمشاركة 8 منتخبات من قارة آسيا.

يعتبر منتخبنا واحداً من أبرز المنتخبات في القارة، حيث حقق نجاحاً كبيراً في العام الماضي عندما تأهل للمركز الثالث في سلسلة سباعيات آسيا، وهو إنجاز لم يحققه من قبل، حيث تمكن من تحقيق إنجازين تاريخيين في الجولة الأخيرة من سلسلة كأس آسيا للرجبي، التي أقيمت في مدينة العين، حيث فاز على المنتخب القوي لكوريا الجنوبية وأيضاً على المنتخب الياباني.

هذه النتائج الرائعة، جاءت لتعكس العمل الجاد والاستعدادات المكثفة التي قام بها الفريق تحت قيادة المدرب الرئيسي أبولو برليني ومساعده يوسف شاكر، حيث يخضع اللاعبون لبرنامج تدريب قوي تم تصميم هذا البرنامج بعناية لضمان أن يكون اللاعبون في أفضل حالة بدنية وتقنية قبل البطولة تشمل الجوانب المختلفة لبرنامج التدريب تقوية العضلات، وتحسين اللياقة البدنية، وتطوير المهارات الفردية والجماعية بالإضافة إلى التدريب البدني، يتم تكثيف التدريبات الفنية والتكتيكية لتحسين أداء الفريق ككل.

وتُقام الجولة الثانية من سلسلة سباعيات آسيا للرجبي في تايلاند في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، ويأمل منتخب الإمارات في مواصلة تألقه وتحقيق نتائج إيجابية في هذه المرحلة أيضاً.