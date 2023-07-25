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فير «الأصغر» في تاريخ «المونديال»

فير «الأصغر» في تاريخ «المونديال»
25 يوليو 2023 11:27

 
سيدني (أ ف ب) 

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أصبحت الكورية الجنوبية كايسي فير، عن 16 عاماً و26 يوماً، أصغر لاعبة على الإطلاق، تخوض نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بعد دخولها بديلة خلال خسارة منتخب بلادها ضد كولومبيا 0-2.
دخلت في الدقيقة 78 على ملعب «سيدني فوتبول ستاديوم»، لتحطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة النيجيرية إفيانيي شيجيني في مونديال 1999 «16 عاماً و34 يوماً».
وُلدت فير في الولايات المتحدة من أب أميركي وأم كورية، وأصبحت أول لاعبة من أصول مختلطة تنضم إلى تشكيلة المنتخب الكوري الجنوبي.
قال الإنجليزي كولين بيل مدرب المنتخب: «تستحق الحصول على فرصة للعب، لقد تدرّبت جيداً مثل الجميع».
وأضاف: «هذه أيضاً إشارة على أن هذا هو المستقبل، هي المستقبل، نريد لاعبات يتمتعن بالقوة والسرعة وببنية قوية».
وألمح بيل الذي قال عشية المباراة إنه يريد «حماية» فير من «الضجيج» المفرط حولها، إلى أنه قد يمنحها دقائق أكثر في المباراة المقبلة ضد المغرب الذي يخوض غمار البطولة للمرة الأولى، وسقط افتتاحاً 6-0 أمام ألمانيا.

كأس العالم للسيدات
كوريا الجنوبية
كولومبيا
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