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«جناح السنغال» ينضم إلى مارسيليا

«جناح السنغال» ينضم إلى مارسيليا
25 يوليو 2023 11:24

 
مرسيليا (أ ف ب) 

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انضم الجناح السنغالي الدولي إسماعيلا سار إلى مارسيليا، قادماً من واتفورد الإنجليزي، وفق ما أعلن النادي الفرنسي.
ولم يذكر النادي قيمة الصفقة أو مدتها، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أنها بلغت 13 ميلون يورو، ووقّع على عقد لثلاث سنوات.
سيرتدي ابن الـ25 عاماً القميص رقم 23، وسيشكل إضافة للفريق الذي حل ثالثاً في الدوري الموسم الماضي، ويخوض غمار الدور التمهيدي للتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
بدأ سار مسيرته الاحترافية في متز عام 2016، قبل أن يلتحق في العام التالي برين الذي خاض معه 77 مباراة، سجل خلالها 18 هدفاً، مع 16 تمريرة حاسمة في موسمين.
وصل إلى واتفورد في «صيف 2019»، وخاض معه موسمين في الدوري الممتاز، واثنين في المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، وأحرز معه 34 هدفاً، و24 تمريرة حاسمة في 131 مباراة.
دولياً، شارك في 54 مباراة مع منتخب بلاده، وحقق معه لقب كأس الأمم الأفريقية عام 2022 على حساب مصر بركلات الترجيح، وخاض مع «أسود التيرانجا» غمار مونديال قطر العام الماضي.
سيلعب سار إلى جانب المهاجم الجابوني بيار-إيمريك أوباميانج الذي وصل الجمعة الماضي لاعباً حراً من تشيلسي الإنجليزي.

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