«الأبيض» يترقب قرعة تصفيات «مونديال 2026» و«آسيا 2027»



معتصم عبدالله (دبي)



يترقب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية، والتي تُسحب يوم الخميس المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك 45 منتخباً في تصفيات كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، حيث ستكون هذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها منافسات الدورين الأول والثاني ضمن تصفيات كأس آسيا.

ويدشن «الأبيض» مشواره في التصفيات المشتركة من الدور الثاني، إلى جانب 27 منتخباً تأهلت بصورة مباشرة، بفضل تنصيف شهر يوليو الحالي، في الوقت الذي يستهل فيه 18 منتخباً احتلت التصنيف الأدنى المنافسة، من خلال الدور الأول في «التصفيات المشتركة».

ووضع تصنيف الاتحاد الدولي لشهر يوليو «الأبيض» في المركز التاسع آسيوياً، فيما احتلت المراكز الثمانية الأولى منتخبات اليابان، إيران، أستراليا، كوريا الجنوبية، السعودية، قطر، العراق.

وعمد الاتحاد الآسيوي إلى إجراء تعديل على نظام التصفيات، في ظل رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 48 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتملك قارة آسيا ثمانية مقاعد ونصف مقعد في النهائيات العالمية.

ويشهد الدور الأول للتصفيات تقسيم المنتخبات الـ 18 صاحبة المراكز الأدنى في تصنيف يوليو الحالي، على 9 مواجهات، بحيث يتقابل كل فريقين في مباراتي ذهاب وإياب 12 و17 أكتوبر 2023.

وتتأهل المنتخبات التسعة التي تحقق الفوز في الدور الأول، من أجل المشاركة في الدور الثاني، لتنضم إلى 27 منتخباً، بحيث يوجد 36 منتخباً في الدور الثاني، يتم تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى يونيو 2024.

ويتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في المجموعات التسع، وتضمن في ذات الوقت الحصول على مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

ويجرى سحب قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال عام 2024، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت سيكون هناك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.

في الجهة المقابلة، فإن المنتخبات الـ18 الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها خلال الدور الثاني من التصفيات المشتركة، تنتقل للمنافسة في الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا، ويتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة في وقت لاحق.