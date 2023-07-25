«السويسري» يفتتح رصيده مع «الإمبراطور»

مراد المصري (دبي)

افتتح المهاجم السويسري هاريس سيفروفيتش رصيده التهديفي مع الوصل، عندما سجل هدف «الإمبراطور»، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام أبولون ليماسول القبرصي، في الودية الثالثة للفريق خلال المعسكر الخارجي، الذي يتواصل حالياً في النمسا.

ويعول الوصل على الدولي السويسري هذا الموسم، ليقوم دور «المهاجم القناص»، حيث غاب ذلك الأمر عن الفريق في المواسم الأخيرة، وتكفل فابيو ليما بدور صانع الألعاب والهداف، وكان صاحب أعلى رصيد من الأهداف للوصل في دوري الموسم الماضي برصيد 19 هدفاً، فيما كان هداف الفريق في دوري الموسم قبل الماضي 2021-2022، علي صالح وله 8 أهداف، وقبلها جاء ليما في صدارة هدافي الوصل في الدوري لمواسم عدة، بانتظار ظهور رأس حربة كلاسيكي بمواصفات سيفروفيتش، لتولي مهمة التهديف داخل المنطقة.

ويملك سيفروفيتش خبرة طويل، وسجل 25 هدفاً في مسيرته الدولية، منها أهداف في كأس العالم وأمم أوروبا، إلى جانب تصدره قائمة مهاجمي بنفيكا البرتغالي لسنوات عديدة، حيث أحرز 74 هدفاً في 188 مباراة بمختلف المسابقات، مع خبراته في دوريات أخرى بألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا.

ويركز المدرب الصربي ميلوش، على فرض إيقاعه الفني خلال المباريات الودية، ورفع درجة الانسجام بين اللاعبين، إلى جانب تجربة أكبر عدد ممكن من أجل الوصول إلى الشكل النهائي للفريق، قبل انطلاق منافسات الموسم، وستكون بداية «الإمبراطور» في المنافسات الرسمية، بعد العودة من المعسكر الخارجي، بلقاء الإمارات 19 أغسطس المقبل، ضمن الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، وتنتظره مباراة قوية أمام الشارقة 27 من الشهر نفسه، في الجولة الثانية، ولاحقاً حتا في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي 31 أغسطس.