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الرياضي

«أبوظبي للشراع الحديث» يحصد 3 ميداليات في «مرمرة»

«أبوظبي للشراع الحديث» يحصد 3 ميداليات في «مرمرة»
25 يوليو 2023 11:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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حقق فريق أبوظبي للشراع الحديث 3 ميداليات، «ذهبيتان وبرونزية» عبر بطولة مرمرة للأوبتيمست جونيور، والتي أقيمت في تركيا من 22 إلى 23 يوليو، وبمشاركة 57 زورقاً تمثل 9 مدارس مختلفة للشراع الحديث.
وسيطر أشبال فريق أبوظبي على المراكز الأول، حيث انتزع خليفة أحمد جمعة الرميثي المركز الأول، وذهبية فئة أوبتيمست جونيور، وفازت مدية النيادي بالمركز الثالث وبرونزية جونيور، وأيضاً المركز الأول وذهبية فئة الفتيات أوبتيمست.
ويواصل فريق أبوظبي للأوبتيمست رحلته في تركيا حتى 28 يوليو عبر معسكر صيفي لكوادر الفريق المشاركة، وذلك في رحلة إعداد وصقل مهارات الناشئين في الفريق.
ورفع فريق أبوظبي بهذه النتيجة رصيده من الميداليات خلال المشاركات الصيفية الحالية إلى 20 ميدالية وكأساً، عبر رحلة مشاركاته في مختلف البطولات الخاصة بالشراع الحديث، بداية من منافسات الألعاب العالمية الصيفية الأولمبياد الخاص في برلين، وبطولة البارح الدولية للشراع بالبحرين، ودورة الألعاب العربية في الجزائر، ومروراً ببطولة المضيق الدولية في المغرب، إلى المشاركة الحالية في تركيا، بالإضافة إلى فضية فئة الحركات الاستعراضية في الجولة الأولى لبطولة العالم للدراجات المائية بإيطاليا، وأيضاً برونزية الجولة الثالثة لبطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1» في فرنسا.
ومن المتوقع أن يرتفع رصيد الفريق بأدائه المبهر، ليصل إلى رقم أكبر، خاصة مع المشاركة الحالية في بطولة العالم للإلكا 4 في اليونان، وأيضاً بطولة الرباط للشراع في المغرب، والمشاركات خلال الشهر المقبل في لاجاردا إيطاليا، وكأس أوروبا في بولندا، وأيضاً المشاركات القوية في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، وبطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، وبطولة العالم للدراجات المائية.
من جهته، توجه ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية، بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأشاد بالإنجاز الكبير لناشئي فريق أبوظبي للشراع الحديث في تركيا، والسيطرة على المراكز الأولى من خلال المنافسة.
وأكد ماجد المهيري على أن فريق أبوظبي ماض وبقوة في المنافسة على تحقيق المراكز والمنصات في كافة مشاركاته الدولية هذا الصيف، وطموح رفع علم الإمارات في ختام أي منافسة.
وقال: ما وصل إليه فريق أبوظبي من مستوى كبير وإنجازات متنوعة وكبيرة هذا الصيف يستمر في ما هو قادم في كل البطولات، وبكل تأكيد رصيدنا من الميداليات والكؤوس، ونواصل تحقيق الانتصار باسم الرياضة الإماراتية في جميع المشاركات والمحطات الدولية القادمة.

الإمارات
الشراع الحديث
أبوظبي
تركيا
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