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75 حكماً في معسكر الرباط

75 حكماً في معسكر الرباط
25 يوليو 2023 10:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يستعد حكام الكرة للسفر إلى الرباط، يوم الخميس، لإقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد 2023-2024 الذي ينطلق يوم 18 أغسطس المقبل.
وقامت إدارة الحكام في اتحاد كرة القدم بوضع برنامج متكامل للحكام الذين يديرون مباريات مختلف المسابقات المحلية التي يُنظمها اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، حيث تم تقسيم المعسكر إلى مجموعتين، تضم الأولى حكام مسابقات الفريق الأول الذين يشرفون على مباريات بطولة كأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
ويوجد في المجموعة الأولى 39 حكماً ومساعداً يقضون فترة تدريب من 28 يوليو إلى 10 أغسطس، على أن يعودوا إلى البلاد في اليوم التالي من انتهاء تدريباتهم، بينما تضم المجموعة الثانية 36 حكماً ومساعداً من الذين يديرون دوري الدرجة الأولى والمسابقات الأخرى، بينهم 4 حكمات، من 14 إلى 22 أغسطس.
ويخضع حكام المجموعة الأولى إلى حصص تدريبية على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب محاضرات نظرية وورش تدريبية، تتناول أبرز التعديلات الجديدة واختبارات نظرية وبدنية، بحضور وإشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.
كما ستكون هناك تطبيقات عملية لتقنية حكم الفيديو المساعد من خلال الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة، ويشارك في هذه التطبيقات لاعبون في مباريات تجريبية، بهدف زيادة خبرات الحكام في استخدام التقنية.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
الرباط
المغرب
دوري أدنوك للمحترفين
كأس رئيس الدولة
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