«لومان» تغيب عن تدريبات «الألمان»

سيدني (د ب أ)



غابت سيدني لومان، لاعبة المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات عن مران اللاعبات اللاتي لم تشاركن في مباراة الفريق الافتتاحية بالمونديال، الذي أقيم بملبورن.

وأكدت متحدثة رسمية باسم المنتخب أن لومان «23 عاماً» لاعبة وسط بايرن ميونيخ لم تشارك في المران، بسبب شعورها بإجهاد خفيف في عضلة المقربة.

ولم تشارك لومان في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني 6 - صفر على المنتخب المغربي في افتتاحية مبارياته بالمونديال.

وشاركت لينا أوبردورف، ومارينا هيجيرينج، وشويكي نوسكن في المران الذي أقيم في ملعب ليك سايد.

وكانت اللاعبات اللاتي أصبن مؤخراً متاحات للمشاركة في المباراة الأولى بدور المجموعات، ولكن المدربة مارتينا فوس-تيكلينبورج لم تشرك أي لاعبة منهن.

وفي حالة لاعبة خط الوسط أوبردورف، فهناك فرصة كبيرة لأن تعود لاعبة فولفسبورج البالغة 21 عاماً لتشكيلة المنتخب الألماني في مباراة الجولة الثانية أمام المنتخب الكولومبي المقرر إقامتها 30 من الشهر الجاري في سيدني.

وسيكون منافس المنتخب الألماني، وصيف يورو 2022، في المباراة الثالثة بدور المجموعات هو المنتخب الكوري الجنوبي، حيث يلتقيان يوم 3 أغسطس في بريزبان.