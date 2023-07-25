ثنائية «كولومبية» في الشباك «الكورية»



سيدني (د ب أ)



تغلب المنتخب الكولومبي على نظيره الكوري الجنوبي 2- صفر، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثامنة، ضمن الدور الأول لكأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا.

واحتل المنتخب الكولومبي المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف فقط، خلف نظيره الألماني، الذي افتتح مباريات المجموعة بالفوز الكبير 6 - صفر على المنتخب المغربي.

وجاءت المباراة في ختام فعاليات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في البطولة.

وسجل المنتخب الكولومبي هدفيه في الشوط الأول عن طريق كاتالينا أوسمي وليندا كايسيدو في الدقيقتين 30 من ضربة جزاء و39.