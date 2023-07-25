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مارتينو يمنح ميسي مهمة القيادة

مارتينو يمنح ميسي مهمة القيادة
25 يوليو 2023 09:00
ميامي (رويترز) قال جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي، إن ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم سيكون القائد الجديد للفريق المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم. وارتدى ميسي، الذي انضم لإنتر ميامي في وقت سابق هذا الشهر، شارة القيادة في أول ظهور له مع الفريق في مباراة أمام كروز أزول في كأس الدوري الأميركي-المكسيكي يوم الجمعة الماضي، حيث سجل خلالها المهاجم الأرجنتيني هدفاً رائعاً من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. ويواجه القائد السابق للفريق وهو لاعب الوسط البرازيلي جريجور فترة غياب طويلة، بسبب إصابة في القدم. ورداً على سؤال عما إذا كان ميسي سيستمر في قيادة إنتر ميام،ي قال مارتينو للصحفيين «في المباراة الأخيرة ارتدى شارة القيادة وسيرتديها الفترة المقبلة». ويتطلع إنتر ميامي لمساعدة أخرى من ميسي لتخطي أتلانتا يونايتد اليوم الثلاثاء، لبلوغ أدوار خروج المغلوب. واختار مارتينو الإبقاء على ميسي ولاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، على دكة البدلاء في ظهورهما الأول ودفع بهما في الدقيقة 54، إلا انّ أداءهما ترك انطباعاً مميزاً، حيث قال مارتينو الاثنين أنّه ينوي إشراك ثنائي برشلونة السابق أساسيين ضد ناديه السابق الثلاثاء. وقال مارتينو «حسنًا، من المحتمل جداً أن يلعب كل من ليو وبوسكيتس لوقت أطول. حتى أنني أعتقد أنه إذا كانا سيلعبان أكثر فسنغير الديناميكية وسيشاركان على الأرجح من البداية. لكننا نعلم جميعاً أنه عندما يبدأ ليو، فإن المدة التي سنتحدث عنها هي 90 دقيقة». وأضاف مدرب برشلونة ومنتخب الأرجنتين السابق: «لكن كل شيء سيعتمد على شعورهما، إنها المباراة الثانية فقط التي سيلعبونها». وتوقفت منافسات الدوري الأميركي حتى 20 أغسطس، مما يعني أنّ ميسي ورفاقه قد لا يخوضون أي مباراة طوال فترة شهر في حال الفشل في التأهل. وأوضح مارتينو الذي أشرف على تدريب أتلانتا يونايتد موسم 2017-2018، أنّ لاعبيه يستمرون في العمل على التغييرات المطلوبة للاستفادة من قدرات النجمَين الجديدين، واللذين سينضم إليهما قريباً الدولي الاسباني السابق الآخر جوردي ألبا قادماً من برشلونة. وقال مارتينو «لقد بدأنا بالفعل العمل على تغيير الطريقة التي نلعب بها، لكن من الواضح أنه مع بوسكيتس وجوردي وليو، سيتعين علينا تعديل الطريقة التي نلعب بها، وعلينا أيضاً العمل على رفع المستوى بشكل عام»
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