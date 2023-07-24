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الرياضي

ماني على أعتاب النصر

ماني على أعتاب النصر
25 يوليو 2023 00:45
الرياض(د ب أ) كشفت تقارير صحفية سعودية عن توصل نادي النصر السعودي لاتفاق مع النجم الدولي السنغالي ساديو ماني ونادي بايرن ميونيخ، لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب وانتقاله إلى نادي النصر، بعد أن تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية. وقالت المصادر في تصريحات خاصة لصحيفة «عكاظ» السعودية: «مُنح النصر مهلة زمنية محددة حتى مساء غد الأربعاء لتوفير متطلبات ساديو ماني وناديه البافاري، وبانقضاء المهلة المحددة تُعد الاتفاقية لاغية». ولم يكشف المصدر عن المبلغ الذي سيقوم نادي النصر السعودي بدفعة لشراء المدة المتبقية من عقد ساديو ماني، زميل محمد صلاح السابق في ليفربول الإنجليزي. وكتب الصحفي جيمس بينج، الذي يعمل في شبكة «سي بي أس سبورتس»عبر حسابه بشبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي أن «النصر السعودي يقترب من ساديو ماني، وتقدم النادي السعودي بطلب لوزارة الرياضة السعودية من أجل تمويل الصفقة». وأضاف: «شراء ماني سيكون مقابل 40 مليون يورو لبايرن ميونيخ، و40 مليون يورو صافي راتب ماني، والعقد سيمتد لثلاث سنوات».
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