زابيتسر.. من البايرن إلى دورتموند

ميونيخ (رويترز) أعلن لاعب الوسط النمساوي مارسيل زابيتسر انضمامه إلى بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في صفقة تمتد لأربع سنوات قادماً مع غريمه التقليدي بايرن ميونيخ. ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للتعاقد، لكن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً وقع مع دورتموند في صفقة تبلغ قيمتها 19 مليون يورو. وانضم زابيتسر، الذي خاض 71 مباراة دولية وهو نائب قائد منتخب النمسا، إلى بايرن قادماً من لايبزيج في 2021 قبل إعارته إلى مانشستر يونايتد في فبراير الماضي. وقال زابيتسر في بيان: «لا أطيق الانتظار للانضمام إلى الفريق وارتداء قميص دورتموند. كانت المناقشات مع الطاقم التدريبي لدورتموند ممتازة، وأظهرت لي مدى طموح النادي في السنوات المقبلة. أود أن أقوم بدوري للتأكد من أن بروسيا دورتموند يحقق أهدافه، وأن لديه كل الأسباب للاحتفال بشيء مميز مع مشجعيه مرة أخرى في أقرب وقت ممكن. وسجل زابيتسر وصنع أهدافاً في مناسبتين فقط خلال 54 مباراة مع بايرن، بينما في يونايتد، سجل ثلاث مرات وأرسل تمريرة حاسمة واحدة في 18 مباراة. وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند:»مارسيل لاعب يملك خبرة ويلعب عند أعلى مستوى دولي منذ سنوات. إنه يناسب تماماً الشخصية التي كنا نبحث عنها... «مارسيل قوي جسدياً ويتسم أيضاً بالقدرة الكبيرة على تهديد المرمى. نحن مقتنعون بأن شخصيته ستصبح أيضاً ركيزة مهمة للفريق، وأنه سيساعدنا على أن نصبح أكثر فاعلية في المباريات الصعبة». وحسم بايرن لقبه الحادي عشر على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني، بشكل مثير في المباراة الأخيرة من الموسم في مايو الماضي، منتزعاً اللقب من دورتموند، الذي كان يبحث عن لقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الألماني خلال 11 عاماً.