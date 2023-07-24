الحمادي يتصدر بطولة الألعاب الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

بعد منافسات ساخنة شارك فيها 800 لاعب ولاعبة من داخل الدولة وخارجها، اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات النسخة الثانية من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية.. وحصد اللاعب علي الحمادي، من الإمارات، المركز الأول في لعبة «FIFA 23»، وجاء فريق «Tirple Esports» الأول في لعبة فالورانت، ، وحصد اللاعب فيصل النفيسي، من السعودية، لقب لعبة «Super smash bros ultimate»، وبلغت قيمة الجوائز 120 ألف درهم. وأكد الرائد عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن ما تحقق خلال ثانية نسخ البطولة يعكس أهمية مثل هذه الفعاليات في دعم روح التحدي والمنافسة وترسيخ أهمية الحفاظ على صحة الشباب العامة والعقلية، عبر الاعتدال في ممارستها.