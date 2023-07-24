خورفكان يعزز الصفوف بصفقة خلفان

دبي (الاتحاد)

تعاقد نادي خورفكان مع اللاعب محمد خلفان على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادماً من نادي العين، وذلك مع سعي «النسور» لتعزيز صفوفه بالمواهب القادرة على تدعيم الفريق في الموسم المقبل.

ونشأ محمد خلفان صاحب الـ 24 عاماً في أكاديمية العين، وتدرج وصولاً للفريق الأول، وأعاقت الإصابة رحلة صعوده، قبل أن يعود ويقرر «الزعيم» منحه الفرص لخوض دقائق لعب أكثر، من خلال إعارته إلى البطائح في الموسم الماضي، وحالياً إلى خورفكان.

وسبق أن ضم خورفكان خلال الأيام الماضية، سعيد أحمد بعد رحيله عن صفوف العين، وحمدان ناصر قادماً من البطائح.

على صعيد آخر، تعادل خورفكان مع الداخلية المصري 2-2، في اللقاء الودي الثاني للفريق في المعسكر الخارجي الذي يقيمه في مصر حالياً، وسجل هدفي خورفكان لورنسي القادم الجديد إلى صفوف الفريق من البطائح خلال الانتقالات الصيفية، وجونينهو.

ويواصل الفريق تحضيراته بالتدريبات اليومية أيضاً تحت قيادة المدرب عبد العزيز العنبري، حيث يستمر معسكره الخارجي حتى الثالث من أغسطس المقبل، قبل العودة إلى الدولة لبدء التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.