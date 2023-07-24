«الأمم المتحدة» و«الفيفا» يدعوان للمساواة بين الجنسين في كأس العالم

نيويورك (وام)

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة شراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في إطلاق حملتي دعم وتشجيع للمشاركات في دورة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، التي تنظمها أستراليا ونيوزيلندا على مدار شهر، والتي من المتوقع أن يشاهدها أكثر من ملياري شخص حول العالم.

وأوضح بيان صحفي أصدرته الهيئة، أن الحملة الأولى التي تحمل عنوان «اتحدوا من أجل المساواة بين الجنسين» ستكون بمثابة الرسالة الأساسية في المباريات التي تقام في الفترة ما بين 30 يوليو و3 أغسطس.

أما الحملة الثانية، والتي ستحمل عنوان «اتحدوا من أجل إنهاء العنف ضد المرأة»، فستكون الرسالة الرئيسية في مباريات الدور نصف النهائي التي ستنطلق في 16 أغسطس المقبل.

وأشار بيان هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أنه سيتم الترويج للحملتين على شارات القيادة للاعبات، ولوحات الإعلان الرقمية في الملاعب، والأعلام الضخمة التي يتم استخدامها داخل أرض الملاعب قبل المباريات، والشاشات الضخمة في ملاعب البطولة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة أن هذه الشراكة تهدف إلى الاحتفاء بالمهارات والإنجازات التي حققتها الفرق واللاعبات، وضمان تحقيق المساواة بين الجنسين في عالم كرة القدم، والتصدي للتمييز في الملاعب وخارجها.

وشدد البيان على ضرورة معالجة التحديات التي تواجها اللاعبات حول العالم، بما في ذلك قلة توفير الفرص الاحترافية، وفجوة الرواتب، وقلة الاتفاقات المتعلقة برعاية وإذاعة المباريات، وظروف اللعب غير المتكافئة، وحملات الإساءة التي تتعرض لها اللاعبات عبر الإنترنت وخارجه بعد فوزهن، وغيرها من المشاكل. ونوهت الهيئة عبر بيانها بشكل خاص إلى مبادرة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، التي تقضي برفع قيمة الجائزة المالية لكأس العالم للسيدات 2023 لتصل إلى 150 مليون دولار، وهو رقم يفوق بثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال في 2019.