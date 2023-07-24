«الشقي 96» بطل موسم «الشراعية 60 قدماً» في دبي

دبي (الاتحاد)

انفرد طاقم السفينة «الشقي 96»، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري بصدارة الترتيب العام لمنافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً مع نهاية جولات الموسم 2022-2023.

ويصدر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع ختام فعاليات كل موسم لائحة الترتيب العام لبطولاته المحلية التي تشمل الفئات المختلفة في سباقات السفن والقوارب 60 و43 و22 قدماً، إضافة إلى قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي ينظمها النادي خلال مراحل الموسم الرياضي البحري الممتد بداية من شهر سبتمبر وحتى نهاية الفعاليات في شهر مايو.

وتكتسب لائحة الترتيب العام في كل فئة أهمية خاصة، كونها تخلق نوعاً من التنافس في حصد أقل معدل للنقاط، وبالتالي تصدر ترتيب بطولات دبي المختلفة، وهناك أهمية خاصة في ذلك من خلال منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي تعتبر بوابة المشاركين لخوض أغلى سباقات الموسم في هذه الفئة كأس آل مكتوم العريقة التي تأسست عام 1998.

وبالعودة إلى بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، واصل طاقم السفينة الشقي 96 نجاحاته في عالم البحرية المحلية التراثية وأضاف نجاحاً جديداً، باعتلائه صدارة الترتيب العام برصيد 8 نقاط جمعها من نتائجه المميزة في ثلاث جولات، حيث فاز بسباق الجولة الأولى منتصف أكتوبر الماضي وحل ثانياً في الجولة الثانية التي جرت يوم 25 فبراير الماضي، بينما أنهى السباق الأغلى (القفال 32) في المركز الخامس.

ونافس في الصدارة طاقم السفينة «زيوريخ 120» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد سيف المزروعي والذي نال المركز الثالث، جامعاً 17 نقطة، بعدما حل خامساً في الجولة الأولى، ثم نال المركز السادس مرتين في الجولة الثانية وسباق القفال 32.